Брянскую чиновницу наказали за страдания ребенка в приемной семье

В Брянске год лишения свободы получила чиновница опеки и попечительства, не проконтролировавшая жизнь ребенка в приемной семье. В результате здоровью восьмилетней девочки нанесен тяжкий вред, сообщает сайт прокуратуры области.

Дело рассматривалось в Советском суде Брянска. Установлено, что начальник группы опеки и попечительства комитета по делам молодежи, семьи, материнства и детства Брянской городской администрации четыре года - с апреля 2016 по май 2020 года - относилась халатно к своим обязанностям по контролю за условиями жизни приемного ребенка. Между тем, приемная мать долгое время не исполняла обязанности по содержанию, воспитанию, медицинскому уходу за девочкой. Отмечаются также и антисанитарные условия, в которых рос ребенок.

В суде чиновница свою вину полностью признала и раскаялась, сообщили в пресс-службе Советского суда Брянска. Учитывая это, суд приговорил женщину к году колонии-поселения. В качестве дополнительного наказания ей запрещено два года занимать определенные должности в органах пеки и попечительства.