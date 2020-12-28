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28.12.2020 12:56
Рубрика: Происшествия

Два человека пострадали при взрыве на заводе под Липецком

Текст: Анна Скрипка (Липецк)

В поселке Сенцово Липецкой области на заводе "Либойл" произошел хлопок. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, информация о нем и последующем задымлении поступила в 9 часов 45 минут: ЧП произошло в цехе по производству рапсового масла.

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Прибывшие на место происшествия спасатели увидели, что кровля здания разрушена, а в цехе ретификации - задымление.

В ГУ МЧС по Липецкой области отметили, что причиной хлопка стало нарушение технологического процесса. В результате пары экстракта эфиров и рапсового масла воспламенились. Очаги возгорания зафиксированы на площади около 200 квадратных метров. При этом пострадали два человека.

Угрозы распространения пожара на соседние здания не было.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область Липецк

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