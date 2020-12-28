К расследованию взрыва на липецком заводе подключился СК

Следственный комитет начал проверку обстоятельств взрыва на перерабатывающем предприятии в Липецкой области. Напомним, в результате ЧП пострадали два человека.

Авария произошла в поселке Сенцово - на заводе "Либойл" в цехе по производству Рапсового масла.

- Из-за нарушения технологического процесса произошло возгорание и задымление одного из отделений предприятия, работники получили ожоги, - сообщили в управлении СКР по региону.

На месте происшествия работают сотрудники ведомства, они устанавливают все обстоятельства произошедшего и тех, кто отвечает на предприятии за безопасность.