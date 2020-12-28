Москвичей от 60 и старше приглашают на прививку от коронавируса

Сейчас в столице на базе городских поликлиник открыто 70 прививочных пунктов. Пункты вакцинации будут работать и во время новогодних праздников, чтобы как можно больше людей смогли сделать себе прививку.

Правом на вакцинацию уже обладают: медработники, в том числе частных клиник, работники образования, в том числе частных учебных организаций, работники культуры, в том числе частных профильных структур, работники торговли, сферы услуг, промышленных предприятий, транспорта, энергетики, сотрудники городских социальных служб, центров госуслуг "Мои документы", сотрудники СМИ.

Начиная с сегодняшнего дня, с 28 декабря, сделать прививку так же смогут: работники сферы ЖКХ, предприятий общественного питания, люди, занятые в индустрии спорта, сотрудники некоммерческих организаций и волонтеры, сотрудники религиозных организаций, служащие органов охраны правопорядка, в том числе сотрудники полиции, прокуратуры, судов и службы судебных приставов.

Справка "РГ"

Если есть прикрепление к московской поликлинике, то записаться на вакцинацию можно на порталах mos.ru и emias.info, в городских мобильных приложениях "Госуслуги Москвы", "Моя Москва" и "ЕМИАС.ИНФО", через информационные киоски в поликлиниках или по телефону. Если прикрепления к московской поликлинике нет, записаться на вакцинацию можно, позвонив в ближайшую поликлинику. Найти ближайшую можно на mos.ru.

Прививочные кабинеты работают ежедневно с 08:00 до 20:00. При обращении в прививочный пункт необходимо предъявить паспорт, полис ОМС (вне зависимости от места выдачи) и документ, подтверждающий трудоустройство в отрасли или организации в Москве (например, справку с работы).

Потребуется не менее часа свободного времени: осмотр врача перед прививкой - десять минут; подготовка препарата (вакцина хранится в замороженном виде, препарат размораживается перед процедурой) - около 15 минут; наблюдение после прививки - около 30 минут. После процедуры вы получите сертификат с отметками о прививках (дата вакцинации, название вакцины, подпись врача), подтверждающий факт прохождения вакцинации против COVID-19. Вся информация о том, как записаться на вакцинацию здесь.