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28.12.2020 07:38
Рубрика: Общество

Москвичей от 60 и старше приглашают на прививку от коронавируса

Текст: Любовь Проценко
О том, что с сегодняшнего дня могут сделать вакцину от коронавируса москвичи в возрасте 60+ мэр города Сергей Собянин сообщил в своем персональном блоге. Сам он привился еще в сентябре, в числе добровольцев, откликнувшихся на приглашение принять участие в испытании вакцины "Спутник V". "По себе скажу - это реально работает", - поделился он впечатлениями.
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Сейчас в столице на базе городских поликлиник открыто 70 прививочных пунктов. Пункты вакцинации будут работать и во время новогодних праздников, чтобы как можно больше людей смогли сделать себе прививку.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Правом на вакцинацию уже обладают: медработники, в том числе частных клиник, работники образования, в том числе частных учебных организаций, работники культуры, в том числе частных профильных структур, работники торговли, сферы услуг, промышленных предприятий, транспорта, энергетики, сотрудники городских социальных служб, центров госуслуг "Мои документы", сотрудники СМИ.

Начиная с сегодняшнего дня, с 28 декабря, сделать прививку так же смогут: работники сферы ЖКХ, предприятий общественного питания, люди, занятые в индустрии спорта, сотрудники некоммерческих организаций и волонтеры, сотрудники религиозных организаций, служащие органов охраны правопорядка, в том числе сотрудники полиции, прокуратуры, судов и службы судебных приставов.

Справка "РГ"

Если есть прикрепление к московской поликлинике, то записаться на вакцинацию можно на порталах mos.ru и emias.info, в городских мобильных приложениях "Госуслуги Москвы", "Моя Москва" и "ЕМИАС.ИНФО", через информационные киоски в поликлиниках или по телефону. Если прикрепления к московской поликлинике нет, записаться на вакцинацию можно, позвонив в ближайшую поликлинику. Найти ближайшую можно на mos.ru.

Прививочные кабинеты работают ежедневно с 08:00 до 20:00. При обращении в прививочный пункт необходимо предъявить паспорт, полис ОМС (вне зависимости от места выдачи) и документ, подтверждающий трудоустройство в отрасли или организации в Москве (например, справку с работы).

Потребуется не менее часа свободного времени: осмотр врача перед прививкой - десять минут; подготовка препарата (вакцина хранится в замороженном виде, препарат размораживается перед процедурой) - около 15 минут; наблюдение после прививки - около 30 минут. После процедуры вы получите сертификат с отметками о прививках (дата вакцинации, название вакцины, подпись врача), подтверждающий факт прохождения вакцинации против COVID-19. Вся информация о том, как записаться на вакцинацию здесь.

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