Под Калугой на трассе столкнулись семь автомобилей

В Калужской области на трассе М-3 "Украина" произошло массовое столкновение автомобилей. В аварии получили травмы пять человек, в том числе двое детей, сообщили "РГ" в пресс-службе УМВД по региону.

Сообщение об аварии поступило в ЕДДС в 17.50. Авария произошла на 100-м километре трассы М-3. По предварительным данным полиции, Renault Koleos выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mazda. Затем последовали столкновения с Toyota Corolla, Great Wall, Chevrolet Aveo, Nissan Almera и Renault Duster.

В результате травмы различной степени тяжести получили 52-летний водитель Renault Koleos и водитель Nissan Almera. Пострадали также водитель и двое детей - 2 и 7 лет - в автомобиле Mazda. В полиции подчеркивают, что дети были в удерживающих креслах.Все пострадавшие госпитализированы.

Сейчас на трассе специальные службы ликвидируют последствия аварии. Сотрудники автоинспекции регулируют движение. Обстоятельства ДТП выясняются.