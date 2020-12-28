Смоленских подростков заподозрили в жестоком убийстве женщины

В Смоленской области двое подростков подозреваются в убийстве пожилой женщины. Они задержаны, следствие ходатайствуют об их аресте, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Жительница Москвы не смогла дозвониться до своей мамы, проживающей в деревне Селенки Темкинского района. 24 декабря она обратилась за помощью в полицию. Оперативники выяснили, что накануне вечером со старушкой что-то случилось. Вскоре ее тело было найдено в лесу недалеко от деревни.

Следственными органами СКР было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В преступлении заподозрили двух местных подростков - 16 и 17 лет. Ранее они привлекались за кражи и состояли на учете в органах системы профилактики. Подростки задержаны.

Следователи устанавливают подробности случившегося. Как уточняют в ведомстве, помимо прочего будет дана оценка действиям органов, которые должны были контролировать поведение подростков.