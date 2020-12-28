В Москве на аукционе продали советские буквы "М" из метро

Самыми дорогими стали указатели "М" со станций "Арбатская" Филевской линии и "Пушкинская" Таганско-Краснопресненской.

Аукцион проводил Московский метрополитен. Все 15 исторических букв "М", которые относятся к 1985-1990-м годам, были проданы за 20 минут.

Как сообщает официальный телеграм-канал Департамента транспорта Москвы, стоимость букв "М" с "Арбатской" и "Пушкинской" составила 19 тысяч рублей за каждый лот. А, например, "М" со станции "Лубянка" оказалась чуть дешевле - 18 тысяч.

В понедельник горожане могли видеть в подземном переходе под Лубянской площадью новый указатель, который еще не смонтирован у одного из входов на станцию.

Новые буквы "М" выполнены в той же стилистике, что и прежние, но дополнены световыми маячками, которые указывают, на линии какого цвета находится станция.

Московский метрополитен продолжает менять навигацию. Так, например, два года назад все желающие могли купить в официальных магазинах информационные указатели, которые были заменены на новые. Например, работавшая корреспондентом "Los Angeles Times" в Москве Сэйбра Айрс, повесила вывеску со станции метро "Белорусская" у себя дома в Далласе.