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28.12.2020 20:44
Рубрика: Экономика

В Москве повысили температуру в системе отопления из-за похолодания

Текст: Ирина Огилько

Городские службы повысили температуру в системе отопления из-за похолодания. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

Фото: iStock
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"В связи с изменением погодных условий принято решение скорректировать температуру теплоносителя в городской системе теплоснабжения, она была увеличена и сейчас составляет в магистральных сетях 106-107 градусов", - отметил Петр Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что задания на изменение режима в системе отопления выдаются ответственным службам заранее на основании краткосрочного прогноза погоды.

"Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами - за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема, - пояснил заместитель мэра. - Корректировка производится под контролем диспетчерских служб в автоматическом режиме на основании показателей температурных датчиков".

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