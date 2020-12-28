В столице в понедельник установилась морозная и пасмурная погода

В понедельник днем максимальная температура воздуха в столице не превысит шести градусов мороза, об этом "РГ" сообщила главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

По данным метеорологов, под влиянием антициклона, в столице будет облачная и холодная погода. Температура воздуха от -8 до -6 градусов. Ветер не выше 2-7 метров в секунду, давление чуть выше нормы, а содержание кислорода около нормы. Уже во вторник, по прогнозам синоптиков, станет теплее, а к среде воздух прогреется до нуля.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозировал приход в начале года арктических морозов в столичный регион.