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28.12.2020 09:48
Рубрика: Общество

В столице в понедельник установилась морозная и пасмурная погода

Текст: Ирина Огилько

В понедельник днем максимальная температура воздуха в столице не превысит шести градусов мороза, об этом "РГ" сообщила главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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По данным метеорологов, под влиянием антициклона, в столице будет облачная и холодная погода. Температура воздуха от -8 до -6 градусов. Ветер не выше 2-7 метров в секунду, давление чуть выше нормы, а содержание кислорода около нормы. Уже во вторник, по прогнозам синоптиков, станет теплее, а к среде воздух прогреется до нуля.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прогнозировал приход в начале года арктических морозов в столичный регион.

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