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28.12.2020 04:09
Рубрика: Происшествия

В аэропорту Владивостока сняли с самолета пьяного пассажира

Текст: Анна Бондаренко

В аэропорту Владивостока сотрудники линейного отдела полиции сняли с самолета, который отправлялся в Москву, пьяного пассажира, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ДФО.

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50-летний житель Петропавловска-Камчатского мешал сидящим рядом пассажирам, в связи с чем командир корабля принял решение отстранить его от полета. Нарушителя доставили в дежурную часть отдела полиции в аэропорту.

От медицинского освидетельствования он отказался. Полицейские составили в отношении него протокол по статье 20.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях "Появление в общественных местах в состоянии опьянения". Мужчина может отправиться под арест на 15 суток.

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