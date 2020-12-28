В аэропорту Владивостока сняли с самолета пьяного пассажира

В аэропорту Владивостока сотрудники линейного отдела полиции сняли с самолета, который отправлялся в Москву, пьяного пассажира, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ДФО.

50-летний житель Петропавловска-Камчатского мешал сидящим рядом пассажирам, в связи с чем командир корабля принял решение отстранить его от полета. Нарушителя доставили в дежурную часть отдела полиции в аэропорту.

От медицинского освидетельствования он отказался. Полицейские составили в отношении него протокол по статье 20.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях "Появление в общественных местах в состоянии опьянения". Мужчина может отправиться под арест на 15 суток.