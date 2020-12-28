В Пензе запустили электронную запись на вакцину от COVID-19

В Пензенской области на региональном портале открылась предварительная запись на вакцинацию от COVID-19, сообщили в региональном минздраве. В медицинских организациях области организовано 11 пунктов, где можно будет сделать прививку.

В регион поступила уже вторая партия вакцины. Первую аппликацию вакцины Гам Ковид Вак уже получили 655 человек. Всего в рамках этого этапа планируется привить более тысячи пензенцев.

В первую очередь прививку сделают представителям группы риска. По поручению губернатора Ивана Белозерцева, помимо врачей, учителей и социальных работников в нее должны войти журналисты местных СМИ, которые в ходе профессиональной деятельности имеют большое число контактов. Такое решение было озвучено на ежегодной итоговой пресс-конференции губернатора. Составить списки работников СМИ, желающих получить вакцину, поручили региональному отделению Союза журналистов России.

Вакцинация населения должна начаться в 2021 году. В январе-феврале в Пензенской области ожидается поступление необходимых препаратов. Чтобы встать в электронную очередь, достаточно подать заявку на региональном портале пенза-доктор.рф и ответить на несколько вопросов. Среди них - были ли в анамнезе за последние полгода острые респираторные заболевания или коронавирусная инфекция.

Как сообщил глава региона Иван Белозерцев, на этапе подготовки к вакцинации берется анализ крови на антитела. Оказалось, что около 30 процентов желающих получить прививку пензенцев уже есть антитела к коронавирусу.