Заболевшего COVID-19 ульяновского губернатора госпитализируют

По настоянию врачей губернатор Ульяновской области Сергей Морозов будет госпитализирован, о чем сообщил он сам на своей странице в Instagram.

"Врачи настояли на госпитализации, буду лечиться в ЦГКБ (Центральной городской клинической больнице - ред.) Ульяновска. Состояние удовлетворительное", - написал Сергей Морозов.

На прошлой неделе сообщалось, что ульяновский губернатор в связи с повышенной температурой и плохим самочувствием перешел на удаленный режим работы. Затем пресс-служба регионального правительства сообщила "РГ", что у главы региона подтвердился коронавирус.