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28.12.2020 16:06
Рубрика: Общество

В Новосибирске скончалась известная артистка Валентина Широнина

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Фото: Театр "Красный факел" Фото: Театр "Красный факел"
Фото: Театр "Красный факел"

В Новосибирске на 79-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Валентина Широнина. Об этом сообщили в пресс-службе театра "Красный факел", в котором она работала более сорока лет.

Валентина Широнина стала самой первой выпускницей Новосибирского театрального училища, в 1964 году она получила в образовательном учреждении красный диплом №1. Еще во время учебы дебютировала на сцене "Красного факела", а затем играла важнейшие роди в труппе новосибирского ТЮЗа (ныне театр "Глобус"). В 1978 году Валентина Ивановна вернулась в "Красный факел" и уже не покидала его сцены.

- Ее героини "повзрослели", сохранив непосредственность, заразительную энергию, обаяние и жизнестойкость, - отмечают в театре. - Создавая свои роли, Валентина Широнина всегда была выразительна и в психологическом, и в пластическом рисунке, способна вскрывать драматизм внутренней жизни героини, сочетать пристальный анализ с отточенностью и яркостью внешней формы, одинаково свободно существовать в классическом и современном материале.

Одной из ярчайших ролей артистки стала Арина Власьевна в спектакле "Отцы и сыновья" (автор Брайен Фрил). За эту роль Валентина Широнина совместно с заслуженным артистом РФ Григорием Шустером была удостоена новосибирской премии "Парадиз" в номинации "Лучший дуэт".

Валентина Широнина была известна и как мастер художественного слова, долгие годы преподавала в Новосибирском государственном театральном институте. Являясь доцентом кафедры сценической речи, воспитала не одно поколение артистов.

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