После нападения на полицейский в Грозном возбудили дело

По факту нападения на сотрудников полиции в Грозном возбудили уголовное дело. Об этом в понедельник сообщили в следственном управлении следственного комитета по Чечне.

Как сообщалось ранее, в понедельник днем в центре Грозного двое преступников, вооруженных ножами, напали на сотрудников полиции. От полученных ранений один из силовиков скончался на месте, второго госпитализировали в больницу. Подоспевшие коллегам на помощь правоохранители ликвидировали нападавших.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"). Личности нападавших установлены. Ими оказались двое братьев - уроженцев Ингушетии.