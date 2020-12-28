После нападения на полицейский в Грозном возбудили дело

Новости

Володин высказался в поддержку сокращения чиновников 20:46
Меркель не отказалась от мечты проехать по российскому Транссибу 20:45
В Москве повысили температуру в системе отопления из-за похолодания 20:44
Нурмагомедов высказался о вероятности возвращения в октагон 20:24
В федеральную клинику можно будет обратиться без направления врача 20:09
Матч "Эвертон" - "Манчестер Сити" отменен из-за вспышки COVID-19 20:06
В 2021 году россиян ждет повышение зарплат 19:51
Власти Кубы решили сократить число международных авиарейсов из-за COVID-19 19:34
Флаг Беларуси поднимут на МКС 19:30
Путин и Нетаньяху обсудили пандемию и Сирию 19:18
В Госдуме оценили решение регионов сделать выходным 31 декабря 19:03
Певица Полина Гагарина развелась с мужем 18:57
В Коми домашний пес ценой жизни спас от волка 10-летнего мальчика 18:28
Медпомощь в поликлиниках станет доступней и качественней 18:21
Декада спорта пройдет на открытом воздухе 18:07
Лидеры России и Китая отметили успехи в борьбе с пандемией 17:58
Голикова рассказала, как модернизируют эпидемиологическую службу 17:58
Голикова: Раньше в правительстве были COVID-диссиденты 17:53
Глава РФС надеется на полное возвращение болельщиков на стадионы в 2021 году 17:45
Вячеслав Тельнов прокомментировал уход с поста главы Фонда кино 17:45
Не машина - огонь. Кроссоверы Haval F7x начали загораться на морозе 17:45
Новгородский музей-заповедник запретил кататься с кремлевского вала 17:41
Установлена предварительная причина крушения судна в Баренцевом море 17:25
Подписан указ о созыве VI Всебелорусского народного собрания 17:24
График поставок в Испанию вакцины был нарушен в первый же день 17:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
28.12.2020 19:44
Рубрика: Происшествия

После нападения на полицейский в Грозном возбудили дело

Текст: Роман Кияшко

По факту нападения на сотрудников полиции в Грозном возбудили уголовное дело. Об этом в понедельник сообщили в следственном управлении следственного комитета по Чечне.

Убитый во время атаки в Грозном полицейский проработал в МВД 3 месяца

Как сообщалось ранее, в понедельник днем в центре Грозного двое преступников, вооруженных ножами, напали на сотрудников полиции. От полученных ранений один из силовиков скончался на месте, второго госпитализировали в больницу. Подоспевшие коллегам на помощь правоохранители ликвидировали нападавших.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа"). Личности нападавших установлены. Ими оказались двое братьев - уроженцев Ингушетии.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Чеченская Республика

Главное сегодня

Установлена предварительная причина крушения судна в Баренцевом море
Кадыров рассказал о личностях напавших на силовиков в Грозном
Реформа госаппарата затронет 45 министерств и ведомств
Глава ЦБ допустила получение пенсий в цифровой валюте
Последний регион РФ объявил 31 декабря выходным днем
Граждане каких иностранных государств чаще устраивают ДТП в России
Видео: Водитель утопил Nissan при спуске катера на воду