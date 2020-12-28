В Ставрополе на 60-м году жизни скончался известный российский журналист, главный редактор городской газеты Михаил Василенко. О его безвременной кончине сообщили в администрации краевой столицы.

- Ушел из жизни главный редактор газеты "Вечерний Ставрополь", депутат городской думы Михаил Василенко. Журналистское сообщество края и страны понесло невосполнимую потерю талантливого журналиста, замечательного коллеги, доброго и душевного человека, - говорится в сообщении.

Журналисты, которым довелось поработать под началом Михаил Юрьевича, с исключительной любовью и уважением отзываются о нем.

"Про него скажут еще много красивых слов. Я так и не научился. Но точно понимаю, что без него меня бы не было. И что я потерял не просто начальника с первой серьезной работы. И что Ставрополь остался без человека, который любил этот город сильнее всех прочих", - написал на своей странице в Facebook журналист краевого информационного агентства "Победа 26" Станислав Маслаков.

Никита Пешков, ставропольский журналист и блогер, рассказал в разговоре с корреспондентом "РГ", что Василенко в свое время дал ему билет в профессию.

- Но это лишь один из поводов для моей благодарности. Есть еще много моих личных поводов сказать ему "Спасибо". Возможно, самый важный из них, это пример человечности, который он демонстрировал. В сдержанном, взвешенном и миролюбивом интеллигентном общении с окружающими было нечто большее, чем просто вежливость. По духу, как мне кажется, поэтом он был не меньше, чем журналистом, - сказал Пешков.

По предварительной информации, причиной смерти журналиста стало онкологическое заболевание, с которым он боролся последние несколько лет.

Справка "РГ"

Михаил Василенко родился в 1961 году в Ставрополе. В 1983 году окончил Ставропольский государственный педагогический институт по специальности "учитель истории, обществоведения и английского языка". В 2002 - Юридический институт МВД РФ по специальности "Юриспруденция". Более 25 лет он возглавлял газету "Вечерний Ставрополь". Был действующим депутатом городской думы.

В октябре этого года Михаилу Василенко указом Президента России присвоено почетное звание "Заслуженный журналист Российской Федерации". Он стал первым журналистом Ставрополья, которой удостоен такой высокой награды.