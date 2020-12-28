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Алиса Фрейндлих госпитализирована в Петербурге

Драматический театр
    28.12.2020, 12:45
Текст:   Вера Черенева(Санкт-Петербург)

Алиса Фрейндлих, легендарная актриса театра и кино, Народная артистка СССР, попала в реанимацию больницы №122 имени Соколова в Петербурге, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию медучреждения.

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
Создатель "Ералаша" Борис Грачевский госпитализирован с COVID

Диагноз актрисы не раскрывается, но сама больница №122 сейчас полностью перепрофилирована под прием пациентов с коронавирусной инфекцией.

Все спектакли с участием 86-летней Алисы Фрейндлих в Большом драматическом театре имени Товстоногова на ближайшее время отменены.

Алиса Фрейндлих довольно часто появляется на театральной сцене. В БДТ, где она служит с 1986 года, актриса играет Марью Александровну в постановке "Дядюшкин сон", в "Войне и мире Толстого" у нее роль Натальи Ильиничны, сотрудницы музея, в "Волнении" она предстает в амплуа писательницы.

Однако знаковым для поклонников творчества актрисы является спектакль "Алиса", где Алиса Фрейндлих играет главную роль.

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