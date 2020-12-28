Алиса Фрейндлих госпитализирована в Петербурге

Алиса Фрейндлих, легендарная актриса театра и кино, Народная артистка СССР, попала в реанимацию больницы №122 имени Соколова в Петербурге, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию медучреждения.

Диагноз актрисы не раскрывается, но сама больница №122 сейчас полностью перепрофилирована под прием пациентов с коронавирусной инфекцией.

Все спектакли с участием 86-летней Алисы Фрейндлих в Большом драматическом театре имени Товстоногова на ближайшее время отменены.

Алиса Фрейндлих довольно часто появляется на театральной сцене. В БДТ, где она служит с 1986 года, актриса играет Марью Александровну в постановке "Дядюшкин сон", в "Войне и мире Толстого" у нее роль Натальи Ильиничны, сотрудницы музея, в "Волнении" она предстает в амплуа писательницы.

Однако знаковым для поклонников творчества актрисы является спектакль "Алиса", где Алиса Фрейндлих играет главную роль.