Сергей Жигунов госпитализирован в ковидный госпиталь в Крыму

Известный актер и продюсер Сергей Жигунов госпитализирован в ковидный госпиталь в Ялте. Об этом он сам написал на своей страничке в Instagram.

- Похоже, меня ожидает самый необычный Новый год в моей жизни, - поделился мыслями Жигунов. - Запах елки и даже вкус оливье мне недоступны. Но поскольку любовь к жизни в человеке победить невозможно, я буду на этот оливье смотреть. Я столько раз его ел, что вкус я как-нибудь вспомню.

Продюсер очень высоко отозвался о квалификации ялтинских врачей, работающих в госпитале, созданном на базе Ливадийской больницы. Жигунов утверждает, что если бы не своевременная помощь медиков, его болезнь неизвестно чем могла бы закончиться. Актер пожелал всем своим подписчикам здоровья и поздравил их с наступающим Новым годом.

Известно, что у звезды есть собственный дом и сад в южнобережном поселке Гурзуф, так что в Крыму он бывает часто. На его страничке в социально сети часто можно увидеть фотографии и видеозаписи с крымского побережья.