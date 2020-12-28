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28.12.2020 12:48
Рубрика: Экономика

На Среднем Урале нашли более 400 гектаров бесхозных земель

Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Это 3494 участков, с которых муниципалитеты могли бы получать налоги, продать или сдать в аренду. Как их обнаружили, и много ли еще в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) "белых пятен"? Об этом рассказал руководитель Управления Росреестра по Свердловской области Игорь Цыганаш.

Игорь Николаевич, как выявляются "ничейные" участки земли?

Игорь Цыганаш: Мы работаем вместе с органами местного самоуправления: анализируем сведения публичной кадастровой карты, ЕГРН, государственного фонда данных по землеустройству, геосервисов, систем обеспечения градостроительной деятельности, городских архивов. А также информацию, полученную во время геосъемок с беспилотников.

Фото: Сергей Михеев
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Наша задача - выявить самозахваты, а также объекты, которые явно находятся у кого-то в пользовании, но это не отражено ни в одном реестре. Никто не знает, где пределы этой земли, она никогда не межевалась, координаты не устанавливались. Либо правообладатель умер (если это гражданин), ликвидирован (юрлицо), а имущество никому не перешло.

Несколько лет назад мы реализовали пилотный проект на территории Сысерти по выявлению правообладателей земли. Он дал результаты, поэтому удачную практику распространили на весь регион. Так, с мая по сентябрь2020 года муниципалитеты разослали 1767 предостережений о недопустимости нарушения земельного законодательства. В результате подано 97 заявлений о предоставлении участков, заключено 54 гражданско-правовых договора с землепользователями, 52 объекта зарегистрированы в собственность.

Что еще увеличивает прозрачность оборота?

Игорь Цыганаш: Комплексные кадастровые работы. У нас огромный пласт земли, особенно в коллективных садах, сельхозпаи в поселках и деревнях, которые зарегистрированы, но декларативно: нет координат, только схематический чертеж с аналоговой точностью. Следующий уровень - земли лесного фонда. Рослесхоз серьезно занялся установлением границ лесничеств: это позволит определять, где заканчивается одна категория земель и начинается другая. Аналогично - по объектам водного фонда.

Вишенка на торте - внесение административных границ в ЕГРН. Свердловская область граничит с семью субъектами РФ, на сегодня границы уточнены в отношении шести, заканчивается работа с соседями из Башкирии. Что это дает? Понимание, где юрисдикция одного региона, а где другого. Чтобы на стыке не происходило взаимного предоставления земель. То же самое касается границ муниципальных образований и населенных пунктов: наслоения, к сожалению, были.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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В таких случаях землю отбирают?

Игорь Цыганаш: Нет, переоформляют землепользование с учетом сложившегося хозяйствования. В основном это происходит на периферии. На 4 декабря из 94 муниципалитетов Свердловской области в ЕГРН были внесены сведения по всем. Из 1852 населенных пунктов - по 1505.

А как обстоят дела с границами территориальных зон, которые имеют значение для строительства?

Игорь Цыганаш: Несмотря на то, что мы поздно стартовали, работа идет активно, уже внесено более 80 процентов территориальных зон в соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки. Руководство области понимает, насколько это значимо, особенно для развития городов и агломераций: улучшается инвестклимат, сокращаются сроки подготовки межевого и технического планов, быстрее выделяются участки. Если инвестор хочет приобрести объект, он может обратиться к публичной кадастровой карте: по кадастровому номеру или по адресу видно, где он расположен, в границах населенного пункта или нет, есть ли какие-то ограничения: водоохранные зоны, зоны подтопления, электросетевого хозяйства и т. п.

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