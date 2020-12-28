Сенатор Чернецкий: Реновация в Екатеринбурге экономически оправдана

На прошлой неделе Госдума приняла закон о комплексном развитии территорий, в котором прописаны условия для запуска реновации в регионах.

Комментируя этот факт, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий подчеркнул, что нормативный акт полгода обсуждался на разных площадках и был одобрен большинством регионов.

- Мы постарались учесть все высказанные замечания и опасения. Так, формируя территории для развития, администрация с согласия не менее двух третей жителей на этом участке может отдать под отселение все здания, не только аварийные. Но если люди опасаются, что застройщик злоупотребит своими правами, они могут объединиться и отказаться от комплексного освоения, - отметил сенатор.

По его мнению, московский опыт реновации для абсолютного большинства регионов нереален: у них нет такого бюджетного ресурса. Однако благодаря механизмам, заложенным в законе, реально начать локальную реновацию с привлечением средств бизнеса.

- В масштабах всей страны немного городов, где может сложиться экономика таких участков. В Екатеринбурге, несомненно, она есть. Не во всех районах, но есть площадки, где в силу высоких рыночных цен на жилье можно обеспечить отселение старых домов, строительство новых, часть квартир продать и получить экономически состоятельных проект, - считает Чернецкий. - Кроме ГЧП, допустимо применять другие инструменты: программу "Стимул", за счет которой протянуть инженерные и дорожные сети, программы целевого финансирования строительства жилья для отдельных категорий граждан.

Между тем

Свердловская область заняла первое место в УрФО по объемам ввода жилья и в топ-10 по стране. За 11 месяцев здесь сдали 1,75 миллиона квадратных метров жилья. Доля Екатеринбурга в общей статистике - 47 процентов. Следом идет Сысертский городской округ, где объемы ввода обеспечивают в основном индивидуальные застройщики. Замыкает тройку лидеров Белоярский городской округ.