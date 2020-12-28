Сенатор Чернецкий: Реновация в Екатеринбурге экономически оправдана

Новости

Путин проведет серию телефонных разговоров с коллегами до конца года 13:36
Кабмин поможет регионам сохранить аграрные инвестпроекты 13:31
Песков: Путин сам сообщит о своей вакцинации 13:27
Экипаж МКС встретит Новый год 16 раз 13:24
Поиск пропавших моряков в Баренцевом море осложнил мороз и шторм 13:20
Кабмин добавил средств на образовательные кредиты 13:17
В район кораблекрушения в Баренцевом море вылетел военный Ил-38 13:14
Арестованного мэра Томска Кляйна экстренно перевели в медсанчасть 13:01
Дед Мороз запустит челлендж в TikTok 12:57
Два человека пострадали при взрыве на заводе под Липецком 12:56
Мишустин заявил о продлении льготного автокредитования до конца 2023 года 12:54
Алиса Фрейндлих госпитализирована в Петербурге 12:45
Александр Петров сыграет Сергея Есенина в фильме "Декабрь" 12:44
В Мурманской области открыли горячую линию для близких пропавших моряков 12:39
Мошенники начали обманывать клиентов банков по "новогодней" схеме 12:38
Опрос: Чем вам запомнился 2020-й год 12:36
Додон: Под боком России пытаются зажечь очередной фитиль 12:28
Стала известна дата выхода сериала по прозе Дмитрия Глуховского 12:21
Создатель "Ералаша" Борис Грачевский госпитализирован с COVID 11:58
Три ракеты "Протон" будут запущены с космодрома Байконур в 2021 году 11:51
Вышел трейлер "мистической утопии" Дмитрия Глуховского "Топи" 11:50
Лукашенко сообщил дату проведения Всебелорусского народного собрания 11:40
Лукашенко: Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля 11:32
На месте крушения корабля в Баренцевом море нашли тело погибшего 11:26
Цены на вторичные квартиры установили рекорд роста 11:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" публикует законы, меняющие жизнь родителей, дачников и школьников
"РГ" публикует законы, меняющие жизнь родителей, дачников и школьников
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Испытано на себе. Недомогание после вакцинации от COVID-19 прошло
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
Задайте вопрос министру промышленности и торговли Денису Мантурову
28.12.2020 12:51
Рубрика: Экономика

Сенатор Чернецкий: Реновация в Екатеринбурге экономически оправдана

Текст: Наталия Швабауэр
На прошлой неделе Госдума приняла закон о комплексном развитии территорий, в котором прописаны условия для запуска реновации в регионах.

Комментируя этот факт, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий подчеркнул, что нормативный акт полгода обсуждался на разных площадках и был одобрен большинством регионов.

- Мы постарались учесть все высказанные замечания и опасения. Так, формируя территории для развития, администрация с согласия не менее двух третей жителей на этом участке может отдать под отселение все здания, не только аварийные. Но если люди опасаются, что застройщик злоупотребит своими правами, они могут объединиться и отказаться от комплексного освоения, - отметил сенатор.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости www.ria.ru
Новоселы по программе реновации могут купить дополнительную жилплощадь

По его мнению, московский опыт реновации для абсолютного большинства регионов нереален: у них нет такого бюджетного ресурса. Однако благодаря механизмам, заложенным в законе, реально начать локальную реновацию с привлечением средств бизнеса.

- В масштабах всей страны немного городов, где может сложиться экономика таких участков. В Екатеринбурге, несомненно, она есть. Не во всех районах, но есть площадки, где в силу высоких рыночных цен на жилье можно обеспечить отселение старых домов, строительство новых, часть квартир продать и получить экономически состоятельных проект, - считает Чернецкий. - Кроме ГЧП, допустимо применять другие инструменты: программу "Стимул", за счет которой протянуть инженерные и дорожные сети, программы целевого финансирования строительства жилья для отдельных категорий граждан.

Между тем

Свердловская область заняла первое место в УрФО по объемам ввода жилья и в топ-10 по стране. За 11 месяцев здесь сдали 1,75 миллиона квадратных метров жилья. Доля Екатеринбурга в общей статистике - 47 процентов. Следом идет Сысертский городской округ, где объемы ввода обеспечивают в основном индивидуальные застройщики. Замыкает тройку лидеров Белоярский городской округ.

В регионах Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

Главное сегодня

Путин поручил поддержать учреждения культуры. Главное
Мишустин заявил о продлении льготного автокредитования до конца 2023 года
Три ракеты "Протон" будут запущены с космодрома Байконур в 2021 году
Песков: Путин сам сообщит о своей вакцинации
Опубликовано первое изображение дрона "Орион" в ударном варианте
В Роспотребнадзоре напомнили правила покупки сладостей
Эксперты назвали топ-8 перспективных профессий будущего