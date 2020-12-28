В Нижнем Тагиле второклассница погибла во время катания с горки

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства несчастного случая в Нижнем Тагиле: накануне около шести вечера здесь во время катания с горки погибли школьница.

"По предварительным данным, эта история не носит криминальный характер, сотрудники полиции опрашивают свидетелей и очевидцев трагедии", - сообщил пресс-секретарь главка МВД области Валерий Горелых.

По факту трагедии начал проверку свердловский Следственный комитет. "Назначена судмедэкспертиза для выяснения точной причины смерти", - уточнили в ведомстве.

По информации региональной прокуратуры, второклассница пошла с бабушкой в магазин, и пока та делала покупки, сама она каталась с горки на санках во дворе дома на улице Курортной и упала.

"Высота самой высокой части горки составляет около 194 сантиметров", - рассказали в прокуратуре. Надзорный орган проверит, правильно ли была установлена конструкция.