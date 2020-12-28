Шторм "Белла" оставил без электричества 34 тысяч домов во Франции

Шторм "Белла" оставил без энергоснабжения свыше 30 тысяч домов в центральной и восточной частях Франции. Больше других пострадали территории Эльзаса, Франш-Конте и Оверни. Там порывы ветра достигали 39 метров в секунду. А на вершине Эйфелевой башни в Париже зафиксированы рекордные 40 метров в секунду.

Шторм "Белла" обрушился на северо-запад Франции утром 27 декабря. В пяти департаментах объявлен оранжевый (предпоследний) уровень метеоопасности. Аварийные бригады пока смогли вернуть свет в дома 18 тысяч клиентов в Бретани, Нормандии и Па-де-Кале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию France Info.