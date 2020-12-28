Закон Тамбовской области от 25 декабря 2020 года № 579-З "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Принят Тамбовской областной Думой 25 декабря 2020 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области (далее - фонд) на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета фонда в сумме 13 451 074,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета фонда в сумме 13 451 074,2 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета фонда на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета фонда на 2022 год в сумме 14 079 447,2 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 14 860 212,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета фонда на 2022 год в сумме 14 079 447,2 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 14 860 212,9 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета фонда, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета фонда согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Доходы бюджета фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить доходы бюджета фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета фонда по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

2. Установить на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, в размере 0,9 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам финансового обеспечения обязательного медицинского страхования.

Статья 5. Межбюджетные трансферты бюджету фонда из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

Утвердить объем межбюджетньтх трансфертов бюджету фонда, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

в 2021 году в сумме 13 385 074,2 тыс. рублей, в том числе получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 12 805 074,2 тыс. рублей и из бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 580 000,0 тыс. рублей;

в 2022 году в сумме 14 013 447,2 тыс. рублей, в том числе получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 13 410 247,2 тыс. рублей и из бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 603 200,0 тыс. рублей;

в 2023 году в сумме 14 794 212,9 тыс. рублей, в том числе получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 14 166 884,9 тыс. рублей и из бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 627 328,0 тыс. рублей.

Статья 6. Межбюджетные трансферты из бюджета фонда другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета фонда другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации - бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования: на 2021 год в сумме 830 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 863 200,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 897 728,0 тыс. рублей.

Статья 7. Нормированный страховой запас фонда

1. Установить общий размер нормированного страхового запаса фонда на 2021 год в сумме 1 940 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 2 009 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 2 081 000,0 тыс. рублей.

2. Установить, что средства нормированного страхового запаса используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

3. Установить, что объем средств нормированного страхового запаса, направляемых для дополнительного финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования и расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории Тамбовской области, в которой выдан полис обязательного медицинского страхования (в части возмещения средств территориальным фондам по месту оказания медицинской помощи), включается в общий объем средств финансового обеспечения территориальной программы обязательного медицинского страхования.

Глава администрации области А.В.Никитин







