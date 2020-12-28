Трехнедельный общенациональный карантин начался в Польше

В ближайшие три недели Польша будет жить в условиях общенационального карантина. Он начинает действовать с понедельника, 28 декабря. Из-за роста заболеваемости коронавирусом в ноябре власти ввели частичный режим карантина: закрылись учреждения культуры, спортивные центры, гражданам было рекомендовано перейти на дистанционный режим работы и оставаться дома. Обязательное условие в общественных местах - соблюдение масочного режима.

К этим ограничениям с сегодняшнего дня добавятся новые - будут закрыты турбазы, гостиницы, а также все магазины, за исключением продовольственных, хозяйственных и аптек. Решение было принято, чтобы избежать массового скопления людей в курортных городах в период начинающихся в стране четвертого января двухнедельных школьных каникул, пишет ТАСС. Комментируя ситуацию министр здравоохранения Польши Адам Недзельский отметил, что "если не принять такие меры, может наступить третья волна эпидемии, во время которой суточный прирост новых заболевших будет достигать 40 тысяч, а в худшем случае - 50-60 тысяч человек, с которыми польская система здравоохранения просто не справится".

В новогоднюю ночь власти Польши приняли решение ограничить право передвижения людей с 19:00 часов 31 декабря и до 06:00 утра первого января. Из дома в этот период можно выйти только в случае острой или служебной необходимости. На время общенационального карантина все приезжающие в Польшу не на личном автомобиле должны будут пройти десяти дневную изоляцию. Это касается пассажиров самолетов, поездов и автобусов.

От карантина освобождаются те, кто уже прошел вакцинацию от коронавируса, и ряд профессиональных категорий: дипломаты, рыбаки, моряки, водители грузового транспорта, медики, а также ученики и участники спортивных мероприятий. Всего с момента начала эпидемии в республике, коронавирусом заразились 1 257 799 человек. В больницах Польши сейчас находятся свыше 16 тысяч (16,6 тыс.) пациентов. Общенациональный карантин в Польше будет действовать до 17 января 2021 года.