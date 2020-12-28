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28.12.2020 13:50
Рубрика: Экономика

В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать покупки поддельных украшений

Текст: Ирина Алпатова
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору ювелирных украшений, чтобы избежать подделки или контрафактной продукции. Ведомство напоминает, что необходимо быть внимательными и приобретать изделия в специализированных магазинах с хорошей репутацией.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Не стоит покупать драгоценности с рук и в небольших торговых точках. "Место, где вы приобретаете ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов, не должно быть "безымянным" - независимо от размера торговой точки у нее должна быть оформлена вывеска с фирменным названием, указанием юридического лица или данных индивидуального предпринимателя, режим работы", - говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Фото: iStock
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На ювелирных изделиях, даже ввезенных из-за рубежа, должно быть установлено государственное клеймо, кроме ювелирных и других серебряных изделий отечественного производства массой до трех граммов включительно. К изделиям должны быть прикреплены опломбированные ярлыки с указанием всех характеристик металла и драгоценных вставок (вес, размер, проба и т.д.). Также продавец должен ознакомить покупателя с товарно-сопроводительной документацией на изделие.

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