В России выявлено 27 787 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 27 787 новых случаяев коронавируса в 84 регионах. Из них 13,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 487 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 20 480 человек.
Распределение по субъектам:
- 1 Москва 6253
- 2 Санкт-Петербург 3748
- 3 Московская область 1606
- 4 Нижегородская область 502
- 5 Свердловская область 404
- 6 Псковская область 396
- 7 Ростовская область 390
- 8 Воронежская область 387
- 9 Архангельская область 374
- 10 Республика Карелия 368
- 11 Вологодская область 361
- 12 Республика Крым 343
- 13 Хабаровский край 340
- 14 Пермский край 330
- 15 Красноярский край 327
- 16 Челябинская область 311
- 17 Самарская область 310
- 18 Республика Коми 286
- 19 Ульяновская область 281
- 20 Волгоградская область 274
- 21 Саратовская область 272
- 22 Мурманская область 271
- 23 Иркутская область 265
- 24 Кировская область 248
- 25 Забайкальский край 247
- 26 Омская область 247
- 27 Ставропольский край 245
- 28 Приморский край 240
- 29 Тверская область 237
- 30 Ленинградская область 232
- 31 Ханты-Мансийский автономный округ 221
- 32 Удмуртская Республика 218
- 33 Калининградская область 215
- 34 Алтайский край 214
- 35 Новгородская область 211
- 36 Тульская область 209
- 37 Брянская область 199
- 38 Пензенская область 197
- 39 Республика Бурятия 196
- 40 Ярославская область 193
- 41 Республика Саха (Якутия) 190
- 42 Ивановская область 186
- 43 Курская область 182
- 44 Томская область 181
- 45 Краснодарский край 181
- 46 Белгородская область 180
- 47 Орловская область 178
- 48 Владимирская область 178
- 49 Астраханская область 177
- 50 Оренбургская область 176
- 51 Ямало-Ненецкий автономный округ 175
- 52 Республика Хакасия 174
- 53 Калужская область 168
- 54 Республика Башкортостан 167
- 55 Смоленская область 165
- 56 Липецкая область 160
- 57 Тамбовская область 158
- 58 Тюменская область 157
- 59 Республика Дагестан 157
- 60 Новосибирская область 155
- 61 Кемеровская область 144
- 62 Сахалинская область 142
- 63 Рязанская область 141
- 64 Чеченская Республика 138
- 65 Амурская область 135
- 66 Костромская область 117
- 67 Республика Чувашия 112
- 68 Республика Татарстан 105
- 69 Кабардино-Балкарская Республика 104
- 70 Курганская область 103
- 71 Республика Калмыкия 102
- 72 Республика Адыгея 91
- 73 Карачаево-Черкесская Республика 91
- 74 Республика Северная Осетия-Алания 89
- 75 Республика Мордовия 88
- 76 Республика Ингушетия 85
- 77 Севастополь 81
- 78 Камчатский край 77
- 79 Республика Алтай 63
- 80 Республика Тыва 57
- 81 Республика Марий Эл 51
- 82 Магаданская область 38
- 83 Еврейская автономная область 17
- 84 Ненецкий автономный округ 3
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 078 035 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- Чукотский автономный округ 0,0%
- Республика Тыва, Ненецкий автономный округ 0,4%
- Республика Алтай, Ханты-Мансийский автономный округ, Еврейская автономная область 0,5%
За последние сутки подтверждено 487 летальных случаев:
- Москва 76
- Санкт-Петербург 75
- Воронежская область 22
- Московская область 19
- Нижегородская область 17
- Свердловская область 16
- Ленинградская область 15
- Алтайский край 14
- Самарская область 13
- Красноярский край 13
- Краснодарский край 12
- Пермский край 12
- Иркутская область 12
- Тульская область 10
- Республика Чувашия 10
- Челябинская область 9
- Владимирская область 8
- Республика Крым 8
- Новосибирская область 8
- Омская область 7
- Волгоградская область 6
- Республика Бурятия 6
- Забайкальский край 6
- Ивановская область 5
- Республика Коми 5
- Ставропольский край 5
- Оренбургская область 5
- Саратовская область 5
- Приморский край 5
- Липецкая область 4
- Вологодская область 4
- Астраханская область 4
- Ханты-Мансийский автономный округ 4
- Курская область 3
- Тамбовская область 3
- Ярославская область 3
- Мурманская область 3
- Ростовская область 3
- Пензенская область 3
- Ямало-Ненецкий автономный округ 3
- Республика Саха (Якутия) 3
- Белгородская область 2
- Республика Ингушетия 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Республика Башкортостан 2
- Республика Марий Эл 2
- Республика Мордовия 2
- Удмуртская Республика 2
- Костромская область 1
- Смоленская область 1
- Республика Калмыкия 1
- Республика Дагестан 1
- Чеченская Республика 1
- Кировская область 1
- Республика Хакасия 1
- Кемеровская область 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 55 265 человек
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 480 человек:
- Москва 5166
- Санкт-Петербург 2248
- Московская область 1350
- Нижегородская область 459
- Свердловская область 407
- Республика Карелия 405
- Красноярский край 400
- Вологодская область 375
- Республика Коми 353
- Брянская область 348
- Архангельская область 345
- Калининградская область 311
- Волгоградская область 266
- Кировская область 265
- Самарская область 251
- Хабаровский край 238
- Ростовская область 234
- Ульяновская область 234
- Саратовская область 232
- Томская область 223
- Республика Бурятия 222
- Ямало-Ненецкий автономный округ 217
- Омская область 217
- Ханты-Мансийский автономный округ 214
- Алтайский край 205
- Удмуртская Республика 203
- Мурманская область 186
- Республика Саха (Якутия) 181
- Тульская область 180
- Сахалинская область 175
- Республика Хакасия 166
- Забайкальский край 165
- Калужская область 161
- Кемеровская область 159
- Оренбургская область 158
- Пермский край 151
- Ярославская область 146
- Республика Дагестан 146
- Владимирская область 142
- Тюменская область 141
- Курская область 139
- Республика Крым 135
- Республика Чувашия 128
- Кабардино-Балкарская Республика 124
- Рязанская область 118
- Пензенская область 112
- Чеченская Республика 108
- Тверская область 97
- Амурская область 97
- Ставропольский край 96
- Новосибирская область 95
- Краснодарский край 93
- Воронежская область 91
- Ленинградская область 90
- Приморский край 89
- Республика Мордовия 77
- Белгородская область 73
- Курганская область 69
- Астраханская область 63
- Республика Северная Осетия - Алания 63
- Республика Адыгея 61
- Карачаево-Черкесская Республика 61
- Республика Тыва 61
- Смоленская область 58
- Камчатский край 57
- Ивановская область 56
- Тамбовская область 55
- Орловская область 42
- Республика Марий Эл 41
- Магаданская область 40
- Липецкая область 39
- Республика Ингушетия 38
- Республика Калмыкия 37
- Псковская область 35
- Республика Башкортостан 35
- Иркутская область 35
- Севастополь 27
- Челябинская область 27
- Республика Алтай 25
- Республика Татарстан 21
- Костромская область 12
- Новгородская область 10
- Еврейская автономная область 5
За весь период выписано по выздоровлению по России - 2 471 309