В России выявлено 27 787 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 27 787 новых случаяев коронавируса в 84 регионах. Из них 13,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 487 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 20 480 человек.

Распределение по субъектам: 1 Москва 6253

2 Санкт-Петербург 3748

3 Московская область 1606

4 Нижегородская область 502

5 Свердловская область 404

6 Псковская область 396

7 Ростовская область 390

8 Воронежская область 387

9 Архангельская область 374

10 Республика Карелия 368

11 Вологодская область 361

12 Республика Крым 343

13 Хабаровский край 340

14 Пермский край 330

15 Красноярский край 327

16 Челябинская область 311

17 Самарская область 310

18 Республика Коми 286

19 Ульяновская область 281

20 Волгоградская область 274

21 Саратовская область 272

22 Мурманская область 271

23 Иркутская область 265

24 Кировская область 248

25 Забайкальский край 247

26 Омская область 247

27 Ставропольский край 245

28 Приморский край 240

29 Тверская область 237

30 Ленинградская область 232

31 Ханты-Мансийский автономный округ 221

32 Удмуртская Республика 218

33 Калининградская область 215

34 Алтайский край 214

35 Новгородская область 211

36 Тульская область 209

37 Брянская область 199

38 Пензенская область 197

39 Республика Бурятия 196

40 Ярославская область 193

41 Республика Саха (Якутия) 190

42 Ивановская область 186

43 Курская область 182

44 Томская область 181

45 Краснодарский край 181

46 Белгородская область 180

47 Орловская область 178

48 Владимирская область 178

49 Астраханская область 177

50 Оренбургская область 176

51 Ямало-Ненецкий автономный округ 175

52 Республика Хакасия 174

53 Калужская область 168

54 Республика Башкортостан 167

55 Смоленская область 165

56 Липецкая область 160

57 Тамбовская область 158

58 Тюменская область 157

59 Республика Дагестан 157

60 Новосибирская область 155

61 Кемеровская область 144

62 Сахалинская область 142

63 Рязанская область 141

64 Чеченская Республика 138

65 Амурская область 135

66 Костромская область 117

67 Республика Чувашия 112

68 Республика Татарстан 105

69 Кабардино-Балкарская Республика 104

70 Курганская область 103

71 Республика Калмыкия 102

72 Республика Адыгея 91

73 Карачаево-Черкесская Республика 91

74 Республика Северная Осетия-Алания 89

75 Республика Мордовия 88

76 Республика Ингушетия 85

77 Севастополь 81

78 Камчатский край 77

79 Республика Алтай 63

80 Республика Тыва 57

81 Республика Марий Эл 51

82 Магаданская область 38

83 Еврейская автономная область 17

84 Ненецкий автономный округ 3 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 078 035 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Чукотский автономный округ 0,0%

Республика Тыва, Ненецкий автономный округ 0,4%

Республика Алтай, Ханты-Мансийский автономный округ, Еврейская автономная область 0,5% За последние сутки подтверждено 487 летальных случаев: Москва 76

Санкт-Петербург 75

Воронежская область 22

Московская область 19

Нижегородская область 17

Свердловская область 16

Ленинградская область 15

Алтайский край 14

Самарская область 13

Красноярский край 13

Краснодарский край 12

Пермский край 12

Иркутская область 12

Тульская область 10

Республика Чувашия 10

Челябинская область 9

Владимирская область 8

Республика Крым 8

Новосибирская область 8

Омская область 7

Волгоградская область 6

Республика Бурятия 6

Забайкальский край 6

Ивановская область 5

Республика Коми 5

Ставропольский край 5

Оренбургская область 5

Саратовская область 5

Приморский край 5

Липецкая область 4

Вологодская область 4

Астраханская область 4

Ханты-Мансийский автономный округ 4

Курская область 3

Тамбовская область 3

Ярославская область 3

Мурманская область 3

Ростовская область 3

Пензенская область 3

Ямало-Ненецкий автономный округ 3

Республика Саха (Якутия) 3

Белгородская область 2

Республика Ингушетия 2

Кабардино-Балкарская Республика 2

Республика Башкортостан 2

Республика Марий Эл 2

Республика Мордовия 2

Удмуртская Республика 2

Костромская область 1

Смоленская область 1

Республика Калмыкия 1

Республика Дагестан 1

Чеченская Республика 1

Кировская область 1

Республика Хакасия 1

Кемеровская область 1

Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 55 265 человек За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 480 человек: Москва 5166

Санкт-Петербург 2248

Московская область 1350

Нижегородская область 459

Свердловская область 407

Республика Карелия 405

Красноярский край 400

Вологодская область 375

Республика Коми 353

Брянская область 348

Архангельская область 345

Калининградская область 311

Волгоградская область 266

Кировская область 265

Самарская область 251

Хабаровский край 238

Ростовская область 234

Ульяновская область 234

Саратовская область 232

Томская область 223

Республика Бурятия 222

Ямало-Ненецкий автономный округ 217

Омская область 217

Ханты-Мансийский автономный округ 214

Алтайский край 205

Удмуртская Республика 203

Мурманская область 186

Республика Саха (Якутия) 181

Тульская область 180

Сахалинская область 175

Республика Хакасия 166

Забайкальский край 165

Калужская область 161

Кемеровская область 159

Оренбургская область 158

Пермский край 151

Ярославская область 146

Республика Дагестан 146

Владимирская область 142

Тюменская область 141

Курская область 139

Республика Крым 135

Республика Чувашия 128

Кабардино-Балкарская Республика 124

Рязанская область 118

Пензенская область 112

Чеченская Республика 108

Тверская область 97

Амурская область 97

Ставропольский край 96

Новосибирская область 95

Краснодарский край 93

Воронежская область 91

Ленинградская область 90

Приморский край 89

Республика Мордовия 77

Белгородская область 73

Курганская область 69

Астраханская область 63

Республика Северная Осетия - Алания 63

Республика Адыгея 61

Карачаево-Черкесская Республика 61

Республика Тыва 61

Смоленская область 58

Камчатский край 57

Ивановская область 56

Тамбовская область 55

Орловская область 42

Республика Марий Эл 41

Магаданская область 40

Липецкая область 39

Республика Ингушетия 38

Республика Калмыкия 37

Псковская область 35

Республика Башкортостан 35

Иркутская область 35

Севастополь 27

Челябинская область 27

Республика Алтай 25

Республика Татарстан 21

Костромская область 12

Новгородская область 10

Еврейская автономная область 5 За весь период выписано по выздоровлению по России - 2 471 309