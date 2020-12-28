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28.12.2020 10:41
Рубрика: Общество

В России выявлено 27 787 новых случаев коронавируса

Текст: Любовь Проценко
За последние сутки в России выявлено 27 787 новых случаяев коронавируса в 84 регионах. Из них 13,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 487 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 20 480 человек.

Распределение по субъектам:

  • 1      Москва 6253
  • 2      Санкт-Петербург 3748
  • 3      Московская область     1606
  • 4      Нижегородская область  502
  • 5      Свердловская область   404
  • 6      Псковская область      396
  • 7      Ростовская область     390
  • 8      Воронежская область    387
  • 9      Архангельская область  374
  • 10     Республика Карелия     368
  • 11     Вологодская область    361
  • 12     Республика Крым 343
  • 13     Хабаровский край       340
  • 14     Пермский край  330
  • 15     Красноярский край      327
  • 16     Челябинская область    311
  • 17     Самарская область      310
  • 18     Республика Коми 286
  • 19     Ульяновская область    281
  • 20     Волгоградская область  274
  • 21     Саратовская область    272
  • 22     Мурманская область     271
  • 23     Иркутская область      265
  • 24     Кировская область      248
  • 25     Забайкальский край     247
  • 26     Омская область 247
  • 27     Ставропольский край    245
  • 28     Приморский край 240
  • 29     Тверская область       237
  • 30     Ленинградская область  232
  • 31     Ханты-Мансийский автономный округ      221
  • 32     Удмуртская Республика  218
  • 33     Калининградская область 215
  • 34     Алтайский край 214
  • 35     Новгородская область   211
  • 36     Тульская область       209
  • 37     Брянская область       199
  • 38     Пензенская область     197
  • 39     Республика Бурятия     196
  • 40     Ярославская область    193
  • 41     Республика Саха (Якутия)       190
  • 42     Ивановская область     186
  • 43     Курская область 182
  • 44     Томская область 181
  • 45     Краснодарский край     181
  • 46     Белгородская область   180
  • 47     Орловская область      178
  • 48     Владимирская область   178
  • 49     Астраханская область   177
  • 50     Оренбургская область   176
  • 51     Ямало-Ненецкий автономный округ 175
  • 52     Республика Хакасия     174
  • 53     Калужская область      168
  • 54     Республика Башкортостан 167
  • 55     Смоленская область     165
  • 56     Липецкая область       160
  • 57     Тамбовская область     158
  • 58     Тюменская область      157
  • 59     Республика Дагестан    157
  • 60     Новосибирская область  155
  • 61     Кемеровская область    144
  • 62     Сахалинская область    142
  • 63     Рязанская область      141
  • 64     Чеченская Республика   138
  • 65     Амурская область       135
  • 66     Костромская область    117
  • 67 Республика Чувашия     112
  • 68     Республика Татарстан   105
  • 69     Кабардино-Балкарская Республика 104
  • 70     Курганская область     103
  • 71     Республика Калмыкия    102
  • 72     Республика Адыгея      91
  • 73     Карачаево-Черкесская Республика 91
  • 74     Республика Северная Осетия-Алания      89
  • 75     Республика Мордовия    88
  • 76     Республика Ингушетия   85
  • 77     Севастополь    81
  • 78     Камчатский край 77
  • 79     Республика Алтай       63
  • 80     Республика Тыва 57
  • 81     Республика Марий Эл    51
  • 82     Магаданская область    38
  • 83     Еврейская автономная область   17
  • 84     Ненецкий автономный округ      3
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 078 035 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

  • Чукотский автономный округ 0,0%
  • Республика Тыва, Ненецкий автономный округ 0,4%
  • Республика Алтай, Ханты-Мансийский автономный округ, Еврейская автономная область 0,5%

За последние сутки подтверждено 487 летальных случаев:

  • Москва 76
  • Санкт-Петербург 75
  • Воронежская область    22
  • Московская область     19
  • Нижегородская область  17
  • Свердловская область   16
  • Ленинградская область  15
  • Алтайский край 14
  • Самарская область      13
  • Красноярский край      13
  • Краснодарский край     12
  • Пермский край  12
  • Иркутская область      12
  • Тульская область       10
  • Республика Чувашия     10
  • Челябинская область    9
  • Владимирская область   8
  • Республика Крым 8
  • Новосибирская область  8
  • Омская область 7
  • Волгоградская область  6
  • Республика Бурятия     6
  • Забайкальский край     6
  • Ивановская область     5
  • Республика Коми 5
  • Ставропольский край    5
  • Оренбургская область   5
  • Саратовская область    5
  • Приморский край 5
  • Липецкая область       4
  • Вологодская область    4
  • Астраханская область   4
  • Ханты-Мансийский автономный округ      4
  • Курская область 3
  • Тамбовская область     3
  • Ярославская область    3
  • Мурманская область     3
  • Ростовская область     3
  • Пензенская область     3
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 3
  • Республика Саха (Якутия)       3
  • Белгородская область   2
  • Республика Ингушетия   2
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Республика Башкортостан 2
  • Республика Марий Эл    2
  • Республика Мордовия    2
  • Удмуртская Республика  2
  • Костромская область    1
  • Смоленская область     1
  • Республика Калмыкия    1
  • Республика Дагестан    1
  • Чеченская Республика   1
  • Кировская область      1
  • Республика Хакасия     1
  • Кемеровская область    1
  • Еврейская автономная область   1
За весь период по России умерло 55 265 человек

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 480 человек:

  • Москва 5166
  • Санкт-Петербург 2248
  • Московская область     1350
  • Нижегородская область  459
  • Свердловская область   407
  • Республика Карелия     405
  • Красноярский край      400
  • Вологодская область    375
  • Республика Коми 353
  • Брянская область       348
  • Архангельская область  345
  • Калининградская область 311
  • Волгоградская область  266
  • Кировская область      265
  • Самарская область      251
  • Хабаровский край       238
  • Ростовская область     234
  • Ульяновская область    234
  • Саратовская область    232
  • Томская область 223
  • Республика Бурятия     222
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 217
  • Омская область 217
  • Ханты-Мансийский автономный округ      214
  • Алтайский край 205
  • Удмуртская Республика  203
  • Мурманская область     186
  • Республика Саха (Якутия)       181
  • Тульская область       180
  • Сахалинская область    175
  • Республика Хакасия     166
  • Забайкальский край     165
  • Калужская область      161
  • Кемеровская область    159
  • Оренбургская область   158
  • Пермский край  151
  • Ярославская область    146
  • Республика Дагестан    146
  • Владимирская область   142
  • Тюменская область      141
  • Курская область 139
  • Республика Крым 135
  • Республика Чувашия     128
  • Кабардино-Балкарская Республика 124
  • Рязанская область      118
  • Пензенская область     112
  • Чеченская Республика   108
  • Тверская область       97
  • Амурская область       97
  • Ставропольский край    96
  • Новосибирская область  95
  • Краснодарский край     93
  • Воронежская область    91
  • Ленинградская область  90
  • Приморский край 89
  • Республика Мордовия    77
  • Белгородская область   73
  • Курганская область     69
  • Астраханская область   63
  • Республика Северная Осетия - Алания    63
  • Республика Адыгея      61
  • Карачаево-Черкесская Республика 61
  • Республика Тыва 61
  • Смоленская область     58
  • Камчатский край 57
  • Ивановская область     56
  • Тамбовская область     55
  • Орловская область      42
  • Республика Марий Эл    41
  • Магаданская область    40
  • Липецкая область       39
  • Республика Ингушетия   38
  • Республика Калмыкия    37
  • Псковская область      35
  • Республика Башкортостан 35
  • Иркутская область      35
  • Севастополь    27
  • Челябинская область    27
  • Республика Алтай       25
  • Республика Татарстан   21
  • Костромская область    12
  • Новгородская область   10
  • Еврейская автономная область   5
За весь период выписано по выздоровлению по России - 2 471 309
В регионах Общество Здоровье ЮФО ЦФО УрФО СФО СКФО Пандемия коронавируса COVID-19

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