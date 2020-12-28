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28.12.2020 19:34
Рубрика: В мире

Власти Кубы решили сократить число международных авиарейсов из-за COVID-19

Текст: Сергей Новиков (Гавана)

Министерство здравоохранения Кубы в специальном заявлении сообщило о том, что с 1 января будет сокращено число прибывающих на Остров Свободы авиарейсов из США, Мексики, Панамы, Багам, Гаити, Доминиканской республики.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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"Учитывая эпидемиологическую ситуацию в стране, регионе и в мире в целом, а также принимая во внимание необходимость принятия мер, направленных на сокращения случаев заболевания COVID-19, было принято решение сократить въезд пассажиров из США, Мексики, Панамы, Багам, Гаити и Доминиканской республики с 1 января 2021 года", - сообщили в ведомстве. "71,5% всех новых случаев коронавируса на Кубе, выявленных в последние недели, связан, прежде всего, с прибытием кубинцев из-за рубежа", - объяснили свое решение в минздраве.

Авиационным властям Кубы надлежит совместно с авиакомпаниями предпринять необходимые шаги по сокращению числа авиарейсов с указанными странами. "Как только эпидемиологическая ситуация позволит, постепенно будет восстановлена частота полетов", - резюмировали в минздраве.

В ведомстве также напомнили, что с 10 января все, кто прибывает на Остров Свободы, обязаны предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее, чем за 72 часа до вылета. При этом существующие санитарные протоколы сохраняются: по прибытии все пассажиры сдадут один новый ПЦР-тест. Путешественникам придется сдать уже два теста: второй будет взят на дому на пятый день после прилета, а до получения результатов предписывается соблюдать карантин. При этом для туристов сделано послабление: им необходимо сдать лишь один тест.

В последние дни Куба столкнулась с резким ростом новых случаев коронавируса. Местные власти связывают вспышку с открытием международного авиасообщения и прибытием на Остров Свободы большого количества зараженных путешественников. Всего же с начала прихода в марте пандемии на Кубу было выявлено 11205 случаев COVID-19, более тысячи из которых выявлено лишь за минувшую неделю.

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