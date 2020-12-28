Во всех торговых точках Шанхая с 1 января запретят пластиковые пакеты

С 1 января в супермаркетах, аптеках и других торговых точках Шанхая перестанут использовать пластиковые пакеты. А в ресторанах посетителям больше не будут подавать напитки с одноразовыми трубочками и посуду из такого же материала. Об этом пишет ТАСС.

Власти Китая уже 12 лет пытаются приучить население использовать многоразовые пакеты из бумаги и других материалов. И только сейчас было принято решение перейти от рекомендаций к более жестким мерам. Планируется, что к концу следующего года от одноразовых изделий из пластика откажутся все отели Шанхая.

У почтовой службы и компаний экспресс-доставки будет чуть больше времени, чтобы внести изменения в свою работу и заменить упаковочную ленту на что-то другое. Подчеркивается, что вступающий в силу запрет не распространяется на использование пластиковых пакетов для упаковки свежеприготовленной пищи.