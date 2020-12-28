Закон Воронежской области от 26 декабря 2020 года № 132-ОЗ "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Принят областной Думой 24 января 2020 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области (далее - Фонд) на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 30 326 268,7 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее - Федеральный фонд ОМС) в сумме 29 687 728,8 тыс. рублей и из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 603 900,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 30 333 546,9 тыс. рублей;

3) объем дефицита бюджета Фонда в сумме 7 278,2 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 31 759 334,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда ОМС в сумме 31 090 783,1 тыс. рублей и из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 632 283,7 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 33 550 988,2 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда ОМС в сумме 32 844 998,1 тыс. рублей и из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации в сумме 667 691,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 31 758 927,3 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 33 550 480,5 тыс. рублей;

3) объем профицита бюджета Фонда на 2022 год в сумме 407,0 тыс. рублей;

4) объем профицита бюджета Фонда на 2023 год в сумме 507,7 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 1 к настоящему Закону Воронежской области.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда согласно приложению 2 к настоящему Закону Воронежской области.

Статья 3. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда:

1) на 2021 год согласно приложению 3 к настоящему Закону Воронежской области;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону Воронежской области.

Статья 4. Прогнозируемые доходы бюджета Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Фонда по кодам видов доходов, подвидов доходов классификации доходов бюджетов:

1) на 2021 год согласно приложению 5 к настоящему Закону Воронежской области;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону Воронежской области.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему Закону Воронежской области;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону Воронежской области.

Статья 6. Межбюджетные трансферты бюджету Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом Фонда из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

1) на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему Закону Воронежской области;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону Воронежской области.

2. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда, получаемые за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда ОМС и из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации, направляются на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования.

Статья 7. Нормированный страховой запас Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Установить размер нормированного страхового запаса Фонда на 2021 год в сумме 2 369 084,1 тыс. рублей, на плановый период 2022 года в сумме 2 472 403,7 тыс. рублей и 2023 года в сумме 2 610 780,4 тыс. рублей.

2. Установить, что остатки средств нормированного страхового запаса Фонда, образовавшиеся в бюджете Фонда по состоянию на 1 января 2021 года, направляются в текущем финансовом году на пополнение нормированного страхового запаса Фонда, за исключением остатков средств, подлежащих возврату в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

3. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда используются в соответствии с порядком использования средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования, установленным Федеральным фондом ОМС.

Статья 8. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2021 году

1. Установить, что остатки средств бюджета Фонда, образовавшиеся в бюджете Фонда по состоянию на 1 января 2021 года, не подлежащие возврату в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, направляются в текущем финансовом году:

1) на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда;

2) на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда.

2. Установить, что остатки средств бюджета Фонда, образовавшиеся в бюджете Фонда по состоянию на 1 января 2021 года, за исключением межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение и подлежащих возврату в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов в объеме не более одной двенадцатой общего объема расходов бюджета Фонда текущего финансового года.

3. Установить, что средства, поступившие в 2021 году в бюджет Фонда в форме межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в том числе поступающие в порядке, установленном пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, сверх объема, утвержденного настоящим Законом Воронежской области, направляются на осуществление расходов соответственно целям, на обеспечение которых предоставлены, с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда.

4. Установить, что средства, поступившие в 2021 году в бюджет Фонда сверх объема, утвержденного настоящим Законом Воронежской области (за исключением целевых средств), направляются на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда.

5. Установить, что в ходе исполнения бюджета Фонда при необходимости перераспределения средств в пределах соответствующей целевой статьи по видам расходов Фонд вправе вносить изменения в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда в текущем финансовом году без внесения изменений в настоящий Закон Воронежской области при условии, что увеличение бюджетных ассигнований не превышает 5 процентов.

6. Установить, что средства в объеме процентного дохода, полученного от размещения временно свободных средств Фонда в 2021 году, зачисляются на счет по учету средств обязательного медицинского страхования и учитываются в составе нормированного страхового запаса Фонда.

Статья 9. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Воронежской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, в размере 1,0 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам финансового обеспечения обязательного медицинского страхования.

Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона Воронежской области

Настоящий Закон Воронежской области вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Воронежской области А.В.Гусев







