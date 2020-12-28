Вышел русский трейлер фантастической драмы "Последний неандерталец"

На YouTube опубликован русский трейлер картины, призванной поднять вопросы толерантности на новый уровень - речь про фантастическую драму "Уильям. Последний неандерталец" (William).

По сюжету ленты одаренные ученые создают ребенка, используя ДНК замороженного неандертальца. Клон называют Уильямом (Уилл Бриттейн, "Конг: Остров Черепа") и отправляют в мир, где он должен "научиться существовать, будучи абсолютным аутсайдером - единственным неандертальцем на планете".

Режиссер и соавтор сценария - Тим Дисней (продюсер экранизации "Крестового похода в джинсах"). В ролях: Сидни Белл ("Стрела", "Люцифер"), Колин Буккер ("Я - зомби"), Морган Тейлор Кэмпбелл ("Сверхъестественное", "Сотня"), Кристиан Конвери ("Легион").

Премьера - 7 января.