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28.12.2020,  
13:56
Текст:  Алексей Моисеев

Замену знаменитому советскому пулемету КПВ создали в Китае

Советские 14,5-мм пулеметы КПВ продолжают находиться на вооружении многих стран мира. Существуют варианты для пехотных подразделений, зенитные и для оснащения бронетехники. Последние, как например в Северной Корее, устанавливают на танки различных модификаций, в том числе местные клоны Т-62.
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Трудно представить без такого оружия отечественные колесные бронетранспортеры. Во время локальных войн пулеметы Владимирова массово использовались на автомобилях: пикапах и джипах.

Фото: VoidWanderer / wikimedia.org
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Под обозначением Тип 58 их серийное производство было налажено промышленностью Китайской Народной Республики. Однако в 2002 году на вооружение Народно-освободительной армии был принят более совершенный QJG-02, применяющий всю номенклатуру 14,5-мм боеприпасов. Кроме колесного буксируемого станка он устанавливается на треножный, вес при этом не превышает 75 кг. Принцип работы автоматики заключается в отводе пороховых газов из канала ствола.

Скорострельность достигает 600 выстрелов в минуту. Начальная скорость пули - около 1000 метров в секунду. Максимальная дальность поражаемых наземных целей - 2000 метров. Особенностью данного пулемета является то, что его можно разбирать на пять частей, которые легко переносятся бойцами.

QJG-02 поставляют на экспорт, примерно с 2014 года их применяют в подразделениях иракской армии. Наиболее широкое применение они нашли на бронеавтомобилях Humvee, которые активно задействованы в боях с террористическими бандформированиями.

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