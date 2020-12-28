Зимние ароматы: теплые и чувственные

Это только на первый взгляд кажется, что зимние ароматы должны быть холодными, ясными и прозрачными. Когда как не среди зимы согревать себя теплом, создавать поводы для соблазнения, быть чувственными, смелыми и решительными в привлечении противоположного пола?

Tom Ford представляет новый аромат Bitter Peach в коллекции Private Blend. "Откровенно сладкий, темный и роскошный, он накрывает волной таинственной, обволакивающей чувственности. Он напоминает спелый и сочный фрукт, перед соблазнительным ароматом которого невозможно устоять", - так пишут о нем создатели.

Опьяняющая фруктово-цветочная композиция открывается нотами персика, масла красного сицилийского апельсина и пряного масла кардамона. В сердце аромата горькие ноты гелиотропа и масла полыни переплетаются с головокружительными оттенками рома и коньячного масла. Сочетание абсолю сандалового дерева, бензоиновой смолы и кашмерана делают шлейф насыщенным и выразительным.

Tom Ford Bitter Peach. Фото: пресс-служба

Eisenberg Secret II Jardin des Sens - женский аромат из группы восточных цветочных - перенесет вас в пышный средиземноморский сад. Верхние цитрусовые и фруктовые ноты, к которым добавляется малина и розовый перец, соединяются с нежным журчанием воды, залитый солнцем оазис приглашает задержаться у жасмина. Древесные ноты сандала и кедра раскрываются на фоне ванили.

Eisenberg Secret II Jardin des Sens. Фото: пресс-служба

Парфюмерный дом Mizensir выпустил два новых аромата: Very Musc и Incensum, их уже можно найти в проекте Molecule.

Very Musc - настойчиво-соблазнительный: свежесть шалфея скрывается за дерзким плотским мускусом. Несмотря на мягкость мадагаскарской ванили и ладана, аромат раскрывается темными, манящими оттенками.

Mizensir Very Musc. Фото: пресс-служба

А что такое Incensum? В небольшом сосуде из фарфора тлеют несколько кусочков дерева. Первый парфюмер берёт его в руки, подносит к носу, глубоко вдыхает и, закрыв глаза, передаёт другому. После полного круга, фарфоровый сосуд занимает свое место в центре стола, и все парфюмеры сосредотачиваются на едва заметных полосках дыма. Именно так происходила церемония Kōdō в древней Японии, когда мастера по составлению благовоний собирались на особенную игру, где каждый старался разгадать состав аромата конкурента. В Incensum знаменитый современный парфюмер Альберто Морильяс создаёт свою ароматную смесь из нескольких сортов драгоценной древесины и экзотических специй, сложную и одновременно нежную. Мирра, папирус, имбирь создают эффект "мягкого дыма", изящной обволакивающей вуали. В японской традиции этот ароматный дым очищает сознание и душу.

Mizensir Incensum. Фото: пресс-служба

В проекте Molecule теперь представлена и парфюмерная линия бренда Salle Privée. Это "ароматы с мужской историей, в которые влюбляются женщины". У создателя бренда Патрика Мюнстерса особенный взгляд на парфюмерию: его ароматы посвящены не образам, а эмоциям. При создании коллекции Мюнстерс черпал вдохновение в эстетике 1970х. Коллекция состоит из пяти ароматов: Celluloid Heroes, Super 8, Kham-Sin, Le Temps Perdu, Concorde.

Salle Privée. Фото: пресс-служба

Там же можно обнаружить новый мужской аромат от Caron - Aimez-moi Comme Je Suis ("Люби меня таким, какой я есть"). В соответствии названию он отличается яркими чувственными древесно-амбровыми нотами. Насыщенный, теплый лесной орех сочетается в композиции с нероли и грейпфрутом, а также с дерзкими оттенками имбиря. Ветивер в высокой концентрации (10%) придает аромату сильный характер и и открывает симфонию роскошных древесных оттенков. Экологическая ответственность - то, за что выступает дом Caron, поэтому аромат выпущен в перезаполняемом флаконе, который может быть использован неограниченное количество раз.

Caron Aimez-moi Comme Je Suis. Фото: пресс-служба

А вот интересный аромат от российской компании "Лаб Фрагранс", выпускающей селективную парфюмерию, причем производство локализовано в России, а основные компоненты импортируются из лабораторий французского города Грасс. (Помимо традиционных парфюмов, компания выпускает ароматы для дома и для автомобиля, гели-антисептики для рук.)

"Арабская ночь" из "Золотой коллекции" - одна из последних новинок бренда. Ласковый и теплый аромат раскрывается композицией из мякоти персика, сочных красных ягод и карамели, приправленной аккордом из пряного кардамона и имбиря. Сердце парфюма - благородные древесные ноты в сочетании с терпкими пачули и геранью. В шлейфе - мечтательные оттенки ванили и притягательный мускус с соблазнительной нотой бензоина. "Мне хотелось создать то, что можно было бы назвать модной классикой, аромат, который существует вне возраста и вне поколений", - говорит парфюмер Меллиса Хофманн.

Лаб Фрагранс "Арабская ночь". Фото: пресс-служба

Luna Dulcius от бренда Accendis - сходный с предыдущим по концепции (но не по сути) аромат для мужчин и женщин из группы сладких фруктово-цветочных. Его верхние ноты - неожиданное сочетание бергамота с кокосом, красные фрукты и грейпфрут. Средние ноты - пион, боярышник и роза. Базовые - ваниль, бобы тонка, кедр и мускус.