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29 декабря 2020 г.

Закон Республики Башкортостан от 28 декабря 2020 года № 373-з "О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Башкортостан "О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Башкортостан "О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Башкортостан "О порядке определения и установления потребительской корзины и прожиточного минимума в Республике Башкортостан"

Принят Государственным Собранием - Курултаем Республики Башкортостан 23 декабря 2020 года.

Статья 1

В статье 1 Закона Республики Башкортостан от 1 декабря 2020 года № 338-з "О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Башкортостан "О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Башкортостан "О порядке определения и установления потребительской корзины и прожиточного минимума в Республике Башкортостан" (Официальный интернет-портал правовой информации Республики Башкортостан (www.npa.bashkortostan.ru), 2020, 1 декабря) цифры "8649" заменить цифрами "9605".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Глава Республики Башкортостан Р.Хабиров



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