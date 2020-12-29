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29.12.2020 19:44
Рубрика: В мире

Число жертв землетрясения в Хорватии выросло до шести человек

Текст: Алексей Чуриков

В Хорватии произошло землетрясение магнитудой 6,3 балла, эпицентр располагался в 46 км к юго-востоку от столицы. Мэр города Петриня, одного из наиболее сильно пострадавших населенных пунктов, Даринко Думбович рассказал журналистам, что разрушения в городе крайне серьезные. Как уточняет издание Vecernij List, в Петрине погибла 13-летняя девочка. По неофициальным данным, опубликованным порталом Index.hr со ссылкой на спасательные службы, число жертв землетрясения по стране достигло шести человек.

Землетрясение разрушило большую часть хорватского городка Петриня

"В данный момент все службы ведут поиск в разрушенных объектах, ищут, остался ли кто-то под обломками… Большая часть центра Петрини, по первым оценкам, находится в "красной зоне", то есть непригодна для жизни", - констатировал председатель хорватского правительства Андрей Пленкович. Людей, чьи жилища оказались разрушены, временно размещают в гостиницах и военных частях. "Мы стремимся к тому, чтобы обеспечить размещение всем, кто остался без крова, и не оставлять их на холоде", - заявил премьер.

Землетрясение магнитудой 6,3 балла произошло в 12:20 (14:20 мск), эпицентр располагался в 46 км к юго-востоку от столицы Хорватии. Подземные толчки ощущались и в соседних Словении и Сербии. Из-за этого была остановлена атомная электростанция "Кршко", расположенная на юго-востоке Словении. Сербский и словенский президенты заявили о готовности оказать Хорватии любую необходимую помощь. Посольство России в Хорватии сообщило, что пострадавших среди сотрудников нет, идет сбор информации о возможных пострадавших среди находящихся в стране россиян.

Подземные толчки ощущались и в соседних Словении и Сербии. Из-за этого была остановлена атомная электростанция "Кршко", расположенная на юго-востоке Словении. Сербский и словенский президенты заявили о готовности оказать Хорватии любую необходимую помощь. Посольство России в Хорватии сообщило, что пострадавших среди сотрудников нет, идет сбор информации о возможных пострадавших среди находящихся в стране россиян.

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