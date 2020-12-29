Число жертв землетрясения в Хорватии выросло до шести человек

В Хорватии произошло землетрясение магнитудой 6,3 балла, эпицентр располагался в 46 км к юго-востоку от столицы. Мэр города Петриня, одного из наиболее сильно пострадавших населенных пунктов, Даринко Думбович рассказал журналистам, что разрушения в городе крайне серьезные. Как уточняет издание Vecernij List, в Петрине погибла 13-летняя девочка. По неофициальным данным, опубликованным порталом Index.hr со ссылкой на спасательные службы, число жертв землетрясения по стране достигло шести человек.

"В данный момент все службы ведут поиск в разрушенных объектах, ищут, остался ли кто-то под обломками… Большая часть центра Петрини, по первым оценкам, находится в "красной зоне", то есть непригодна для жизни", - констатировал председатель хорватского правительства Андрей Пленкович. Людей, чьи жилища оказались разрушены, временно размещают в гостиницах и военных частях. "Мы стремимся к тому, чтобы обеспечить размещение всем, кто остался без крова, и не оставлять их на холоде", - заявил премьер.

Землетрясение магнитудой 6,3 балла произошло в 12:20 (14:20 мск), эпицентр располагался в 46 км к юго-востоку от столицы Хорватии. Подземные толчки ощущались и в соседних Словении и Сербии. Из-за этого была остановлена атомная электростанция "Кршко", расположенная на юго-востоке Словении. Сербский и словенский президенты заявили о готовности оказать Хорватии любую необходимую помощь. Посольство России в Хорватии сообщило, что пострадавших среди сотрудников нет, идет сбор информации о возможных пострадавших среди находящихся в стране россиян.

Подземные толчки ощущались и в соседних Словении и Сербии. Из-за этого была остановлена атомная электростанция "Кршко", расположенная на юго-востоке Словении. Сербский и словенский президенты заявили о готовности оказать Хорватии любую необходимую помощь. Посольство России в Хорватии сообщило, что пострадавших среди сотрудников нет, идет сбор информации о возможных пострадавших среди находящихся в стране россиян.