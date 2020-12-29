Депутат МГД Головченко: Московский бизнес нуждается в усовершенствовании законодательства

Столичные парламентарии считают одним из главных приоритетов своей работы совершенствование законов в сфере поддержки предпринимательства. Об этом агентству "Москва" сообщил депутат Мосгордумы Валерий Головченко по итогам заседания комиссии МГД по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям.

На заседании комиссии речь шла о законах, касающихся инвестиционных контрактов и условий для создания технопарков и других промышленных объединений. Правительство Москвы предлагается наделить новыми полномочиями в этой сфере.

"Наша первоочередная задача - привести столичное законодательство в соответствии с федеральным. Законы не могут противоречить друг другу, в противном случае возникает возможность двойного толкования и, как следствие, сложности для предпринимателей. Бизнесу необходима всесторонняя, системная поддержка. Прозрачные, понятные единые правила ведения дел - основа для развития. Все спорные вопросы следует решать в сторону либерализации и упрощения, поэтому я предложил своим коллегам поддержать законопроект", - считает Головченко.