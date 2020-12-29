Белорусский фильм "Последний день этого лета" участвует в кинофестивале в Котбусе.

Фестиваль Восточно-Европейского кино в Котбусе - второй лучший фестиваль Германии. Впервые фестиваль прошел в 1991 году. Фильм считается восточно-европейским, если его продюсер или со-продюсер проживает в одной из стран бывшей социалистической Европы.

Действие 40-минутного фильма происходит в течение одного дня накануне начала учебного года. Школьник Вадим с самого утра едет к другу, чтобы отдать велосипед. Потом целый день бродит по Минску, параллельно переписываясь с друзьями в соцсетях и встречаясь с кем-то из знакомых… Сюжет фильма сплетается из путешествия по последнему летнему дню, архитектурной истории, стихов.

Минск - это мирный город, в котором все заняты своими делами, но в целом ничего не происходит. Его безмятежность помогает авторам углубиться в сюжет, который, кажется, им по-настоящему интересен, а именно - в этот странный современный симбиоз города и смартфона, архитектуры и электронного интерфейса. Этот фильм - один из любопытнейших, снятых в Беларуси за последний год. Он участвовал в конкурсе кинофестиваля "Московская премьера".

Режиссер, автор сценария Юля Шатун родилась 11 февраля 1992 года в Гусеве Калининградской области РФ. В 2014 году окончила факультет культурологии и социокультурной деятельности Белорусского госуниверситета культуры и искусств. Режиссер игрового полнометражного фильма "Завтра", отмеченного наградами МКФ.

Оператор Никита Александров родился в Минске, окончил факультет культурологии и социокультурной деятельности Белорусского госуниверситета культуры и искусств.

Юлия Шатун решилась снять первую полнометражную картину "Завтра" без бюджета, без студии, без продюсера, без съемочной группы, без профессиональных актеров, превратив в главных героев своих родителей.

В 2017 году фильм "Завтра" стал победителем Национального конкурса кинофестиваля "Лістапад" и получил приз Гильдии киноведов и кинокритиков Беларуси "за создание достоверного и выразительного образа современного белорусского общества.

- Сценарий "Завтра" был написан по личной истории, - вспоминала Юля. - В фильме снимались мои папа и мама. Когда я показала им отснятый материал на компьютере, мама сказала: " Зачем ты снимаешь про нашу жизнь?". А папа молчал и улыбался.