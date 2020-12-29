Главы МИД России и Турции проведут переговоры в Сочи

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу сегодня, 29 декабря, проведут переговоры в Сочи.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудят актуальные вопросы российско-турецкой и международной повестки в формате тет-а-тет, а затем примут участие в очередном, уже восьмом по счету, заседании совместной группы стратегического планирования. По итогам встречи будет подписан план консультаций между МИД России и Турции на 2021-2022 годы, а также состоится пресс-конференция.

Как сообщили "РГ" дипломатические источники, ожидается, что помимо двусторонней тематики министры предметно обсудят текущую ситуацию в Нагорном Карабахе, а также затронут вопросы, связанные с Сирией, Ливией и Украиной.

Сегодняшние переговоры Лаврова и Чавушоглу станут их шестой встречей в истекающем 2020 году. Данное обстоятельство указывает, что, несмотря на пандемию коронавируса, Москва и Анкара поддерживают высокую интенсивность российско-турецкого диалога.

На следующий год запланировано очередное, девятое заседание совета сотрудничества высшего уровня двух стран под председательством президентов РФ Владимира Путина и Турции Реджепа Эрдогана. Задача нынешней сочинской встречи глав МИД России и Турции - подготовить детальную повестку предстоящих двусторонних переговоров на высшем уровне, пояснили "РГ" дипломаты.