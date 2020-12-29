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29 декабря 2020 г.

Постановление правительства Хабаровского края от 29 декабря 2020 года № 586-пр "О внесении изменения в постановление Правительства Хабаровского края от 28 августа 2020 г. № 364-пр "Об отдельных ограничительных мероприятиях, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции"

В целях совершенствования мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции Правительство края постановляет:

1. Внести изменение в постановление Правительства Хабаровского края от 28 августа 2020 г. № 364-пр "Об отдельных ограничительных мероприятиях, установленных в связи с введением режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции", дополнив пунктом 29 следующего содержания:

"29. Разрешить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, указанным в пункте 24 настоящего постановления, осуществлять проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, оказание услуг общественного питания в периоды:

- 30 декабря 2020 г. и с 01 по 10 января 2021 г. включительно - с 05.00 до 24.00 часов;

- 31 декабря 2020 г. - с 05.00 до 01.00 часа 01 января 2021 г.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Врио Губернатора, Председателя Правительства края М.В.Дегтярев



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