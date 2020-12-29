Инфекционист рассказала, какие страны быстрее справятся с пандемией

Первым переломить ситуацию с коронавирусом удастся тем странам, которые смогут оперативно провакцинировать большую часть населения. Такое мнение высказала президент Международной Ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова.

Страны, которые "максимально и в короткие сроки" охватят вакцинацией свое население, те и "будут в выигрыше", - цитирует РИА Новости ответ Шестаковой.

Результаты всероссийского опроса, проведенного в ноябре Фондом "Общественное мнение" (ФОМ) на тему отношения к вакцинации против коронавируса, продемонстрировали готовность 42% респондентов вакцинироваться в ближайшее время. Этот показатель почти в два раза выше, чем в сентябре-октябре, когда готовность к вакцинации от коронавируса фиксировалась только у 23% опрошенных, сообщает пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Всемирная организация здравоохранения уже назвала одной из приоритетных задач в 2021 году обеспечение доступа к вакцинам, средствам тестирования и лечения COVID-19. Специалисты отмечают, что получение эффективных инструментов для противодействия коронавирусу станет ключом к прекращению первой, острой фазы пандемии.