Закон Карачаево-Черкесской Республики от 28 декабря 2020 года № 102-РЗ "О внесении изменения в статью 1 Закона Карачаево-Черкесской Республики "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Карачаево-Черкесской Республике на 2021 год"

Принят Народным Собранием (Парламентом) Карачаево-Черкесской Республики 22 декабря 2020 г.

Статья 1

В статье 1 Закона Карачаево-Черкесской Республики от 07 октября 2020 г. № 60-РЗ "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Карачаево-Черкесской Республике на 2021 год" (в редакции Закона Карачаево-Черкесской Республики от 03 ноября 2020 г. № 74-РЗ) слова "8920 рублей" заменить словами "9020 рублей".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Глава Карачаево-Черкесской Республики Р.Б.Темрезов







