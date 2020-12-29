Закон Карачаево-Черкесской Республики от 29 декабря 2020 года № 113-РЗ "О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Принят Народным Собранием (Парламентом) Карачаево-Черкесской Республики 25 декабря 2020 г.

Статья 1. Основные характеристики республиканского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета в сумме 30 199 065,3 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 23 379 423,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов республиканского бюджета в сумме 30 118 855,3 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга Карачаево-Черкесской Республики на 1 января 2022 года в сумме 4 868 397,5 тыс. рублей;

4) объем расходов на обслуживание государственного долга Карачаево-Черкесской Республики на 2021 год в сумме 193 747,3 тыс. рублей;

5) профицит республиканского бюджета на 2021 год в сумме 80210,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета на 2022 год в сумме 28 310 456,6 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 20 992 477,3 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 27 337 296,2 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 19 502 762,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов республиканского бюджета на 2022 год в сумме 28 732 527,3 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 26 921 458,9 тыс. рублей;

3) верхний предел государственного внутреннего долга Карачаево-Черкесской Республики на 1 января 2023 года в сумме 5 290 468,2 тыс. рублей и на 1 января 2024 года в сумме 4 874 630,9 тыс. рублей;

4) объем расходов на обслуживание государственного долга Карачаево-Черкесской Республики на 2022 год в сумме 193 602,1 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 193 456,8 тыс. рублей;

5) дефицит республиканского бюджета на 2022 год в сумме 422 070,7 тыс. рублей и профицит республиканского бюджета на 2023 год в сумме 415 837,3 тыс. рублей.

3. Утвердить привлечение средств из источников финансирования дефицита республиканского бюджета для финансирования расходов бюджета в пределах расходов на погашение долга на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

4. Учесть в республиканском бюджете объем поступлений доходов республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики по основным источникам в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между республиканским и местными бюджетами на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. В соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между республиканским и местными бюджетами на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, в размерах согласно приложению 3 к настоящему Закону.

2. Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, перечисленные уполномоченным территориальным органом Федерального казначейства на счет Управления Федерального казначейства по Карачаево-Черкесской Республике по нормативам, установленным таблицей 1 приложения 3 к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" для Карачаево-Черкесской Республики в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации, в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов распределяются Управлением Федерального казначейства по Карачаево-Черкесской Республике в республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики по нормативу 90 процентов и в местные бюджеты по дифференцированным нормативам отчислений, установленным приложением 4 к настоящему Закону.

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, перечисленные уполномоченным территориальным органом Федерального казначейства на счет Управления Федерального казначейства по Карачаево-Черкесской Республике по нормативам, установленным таблицей 2 приложения 3 к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" для Карачаево-Черкесской Республики в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов распределяются Управлением Федерального казначейства по Карачаево-Черкесской Республике в республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики по нормативу 100 процентов.

3. Утвердить дифференцированные нормативы отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в бюджеты городских округов и муниципальных районов Карачаево-Черкесской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, в размерах согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 3. Главные администраторы доходов республиканского бюджета и главные администраторы источников финансирования дефицита республиканского бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики - органов государственной власти Карачаево-Черкесской Республики согласно приложению 6 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики - органов государственной власти Российской Федерации согласно приложению 7 к настоящему Закону.

3. Утвердить перечень главных администраторов доходов федерального бюджета - органов государственной власти Карачаево-Черкесской Республики согласно приложению 8 к настоящему Закону.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов местных бюджетов - органов государственной власти Карачаево-Черкесской Республики согласно приложению 9 к настоящему Закону.

5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики согласно приложению 10 к настоящему Закону.

6. В случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - органов государственной власти Карачаево-Черкесской Республики или главных администраторов источников финансирования дефицита республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики -органов государственной власти Карачаево-Черкесской Республики, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов республиканского бюджета изменения в перечень главных администраторов доходов республиканского бюджета и перечень главных администраторов источников финансирования дефицита республиканского бюджета, а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов республиканского бюджета вносятся на основании нормативного правового акта Министерства финансов Карачаево-Черкесской Республики без внесения изменений в настоящий Закон.

Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году

1. Установить, что:

1) возврат суммы налога, подлежащей возмещению в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, отражается по коду классификации доходов бюджетов, предусмотренному для учета доходов от указанного налога;

2) уплата процентов, начисленных при нарушении сроков возврата сумм излишне уплаченного либо излишне взысканного налога (авансового платежа), сбора, соответствующих пеней и штрафов, и процентов, начисленных на суммы излишне взысканного налога, сбора, соответствующих пеней и штрафов, подлежит отражению по коду классификации доходов бюджетов, предусмотренному для учета доходов от указанного налога (авансового платежа), сбора, пеней и штрафов, с применением отдельного кода подвида доходов.

2. Установить, что факт уплаты обязательных платежей в случаях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, государственным (муниципальным) учреждением, которому в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации открыт лицевой счет в Управлении Федерального казначейства по Карачаево-Черкесской Республике, подтверждается распоряжением Управления Федерального казначейства по Карачаево-Черкесской Республике о переводе денежных средств с отметкой Управления Федерального казначейства по Карачаево-Черкесской Республике.

Статья 5. Особенности использования средств, получаемых республиканскими государственными учреждениями

Использование средств, получаемых республиканскими государственными учреждениями, осуществляется в порядке, определенном федеральным законодательством и заключенным в соответствии с ним соглашением между Управлением Федерального казначейства по Карачаево-Черкесской Республике и Правительством Карачаево-Черкесской Республики.

Статья 6. Норматив отчислений в республиканский бюджет от прибыли Карачаево-Черкесских республиканских государственных унитарных предприятий

Установить, что 50 процентов прибыли Карачаево-Черкесских республиканских государственных унитарных предприятий и Карачаево-Черкесских республиканских казенных предприятий, оставшейся после уплаты ими налогов и сборов, и иных обязательных платежей, подлежат перечислению указанными предприятиями в республиканский бюджет в порядке и сроки, установленные Правительством Карачаево-Черкесской Республики.

Статья 7. Резервный фонд Правительства Карачаево-Черкесской Республики

Установить объем резервного фонда Правительства Карачаево-Черкесской Республики на 2021 год в размере 20 000,0 тыс. рублей и на плановый период 2022 и 2023 годов - в размере соответственно 20 000,0 тыс. рублей и 20 000,0 тыс. рублей.

Статья 8. Перечень главных распорядителей средств республиканского бюджета

Утвердить перечень главных распорядителей средств республиканского бюджета на 2021 год согласно приложению 11 к настоящему Закону.

Статья 9. Бюджетные ассигнования республиканского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств Карачаево-Черкесской Республики на 2021 год в сумме 4 880 084,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 5 072 843,7 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 5 128 324,4 тыс. рублей.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленных статьей 1 настоящего Закона:

1) распределение бюджетных ассигнований республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по разделам и подразделам классификации расходов республиканского бюджета в функциональной структуре расходов согласно приложению 12 к настоящему Закону;

2) ведомственную структуру расходов республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону;

3) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Карачаево-Черкесской Республики и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов республиканского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону;

4) распределение бюджетных ассигнований на государственную поддержку семьи и детей на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону.

3. Остатки средств республиканского бюджета по состоянию на 1 января 2021 года на счетах Управления Федерального казначейства по Карачаево-Черкесской Республике, образовавшиеся в связи с неполным использованием государственными учреждениями и получателями средств республиканского бюджета объемов финансирования, доведенных до них в пределах средств, утвержденных настоящим Законом, в последний рабочий день финансового года восстанавливаются на единый счет республиканского бюджета по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации и в соответствии со статьей 95 Бюджетного кодекса Российской Федерации могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Карачаево-Черкесской Республики государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, в случаях, предусмотренных нормативным правовым актом Министерства финансов Карачаево-Черкесской Республики.

Статья 10. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности государственных органов Карачаево-Черкесской Республики

1. Государственные органы и органы государственной власти Карачаево-Черкесской Республики не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2021 году численности государственных гражданских служащих и работников республиканских государственных учреждений.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики не принимать в 2021 году решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих и работников учреждений и организаций бюджетной сферы.

Статья 11. Особенности использования бюджетных ассигнований в сфере образования

1. Установить с 1 января 2021 года размер денежных средств, предназначенных для ежемесячной выплаты опекунам (попечителям) на содержание находящихся под опекой (попечительством) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также приемным родителям на содержание приемного ребенка (детей) в приемной семье на каждого подопечного и каждого приемного ребенка в сумме - 7 337,0 рублей в возрасте от 0 до 6 лет и в сумме - 8 684,6 рублей в возрасте от 6 до 18 лет.

2. Установить с 1 января 2021 года размер ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемному родителю, в размере - 7 231,3 рублей, с учетом начислений на каждого ребенка, взятого на воспитание в семью.

3. Установить с 1 января 2021 года размер ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком трех лет в размере - 10 840,0 рублей.

Статья 12. Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Карачаево-Черкесской Республики

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности Карачаево-Черкесской Республики на 2021 год за счет средств федерального бюджета в сумме 5 011 839,4 тыс. рублей и за счет средств республиканского бюджета в сумме 625 861,1 тыс. рублей, в том числе 337 700,0 тыс. рублей за счет средств дорожного фонда на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования и на плановый период 2022 и 2023 годов за счет средств федерального бюджета соответственно в суммах 4 812 915,7 тыс. рублей и 2 631 953,4 тыс. рублей, и за счет республиканского бюджета соответственно в суммах 762 114,9 тыс. рублей и 648 773,4 тыс. рублей, в том числе 622 877,7 тыс. рублей и 540 000,0 тыс. рублей за счет средств дорожного фонда на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования.

2. Утверждение республиканской адресной инвестиционной программы Карачаево-Черкесской Республики производится в соответствии с действующим законодательством Правительством Карачаево-Черкесской Республики по согласованию с Президиумом Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики в 30-дневный срок со дня вступления в силу настоящего Закона.

3. Проект постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики о внесении изменений в республиканскую адресную инвестиционную программу Карачаево-Черкесской Республики согласовывается с Президиумом Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики не позднее, чем за 7 календарных дней до внесения в Народное Собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской Республики проекта закона о внесении изменений в настоящий Закон.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону.

Статья 13. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на 2021 год в сумме 12 612 288,6 тыс. рублей и на плановый период 2022 и 2023 годов соответственно в сумме 12 031 348,0 тыс. рублей и в сумме 12 022 351,2 тыс. рублей, в том числе:

1) объем дотаций, выделяемых из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований на 2021 год в сумме 1 032 516,3 тыс. рублей и на плановый период 2022 и 2023 годов соответственно в сумме 885 549,3 тыс. рублей и в сумме 885 549,3 тыс. рублей, из них:

а) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Карачаево-Черкесской Республики на 2021 год в сумме 885 549,3 тыс. рублей и на плановый период 2022 и 2023 годов - в размере соответственно 885 549,3 тыс. рублей и 885 549,3 тыс. рублей.

Утвердить на плановый период 2022 и 2023 годов, не распределенный между муниципальными районами (городскими округами) объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в размере 20 процентов общего объема указанных дотаций, утвержденного на 2021 год.

Утвердить распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из республиканского бюджета между бюджетами муниципальных районов (городских округов) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 17 к настоящему Закону;

б) дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2021 год в сумме 111 967,0 тыс. рублей, в том числе:

городским округам и муниципальным районам на решение вопросов местного значения на 2021 год в сумме 38 230,2 тыс. рублей, согласно приложению 18 к настоящему Закону;

распределение дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2021 год в сумме 73 736,8 тыс. рублей осуществляется Правительством Карачаево-Черкесской Республики в установленном им порядке;

в) дотация на стимулирование муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики на 2021 год в сумме 35 000,0 тыс. рублей;

2) объем субсидий, выделяемых из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований на 2021 год в сумме 1 395 222,3 тыс. рублей и на плановый период 2022 и 2023 годов соответственно в сумме 897 922,2 тыс. рублей и в сумме 834 618,8 тыс. рублей, из них:

а) согласно таблицам 19.1-19.4 приложения 19 к настоящему Закону на 2021 год в сумме 541 241,3 тыс. рублей и на плановый период 2022 и 2023 годов соответственно в сумме 545 876,2 тыс. рублей и в сумме 543 804,3 тыс. рублей;

б) распределяемые в соответствии с порядками, утвержденными Правительством Карачаево-Черкесской Республики на 2021 год в сумме 853 981,0 тыс. рублей и на плановый период 2022 и 2023 годов соответственно в сумме 352 046,0 тыс. рублей и в сумме 290 814,5 тыс. рублей;

3) объем субвенций, выделяемых из республиканского бюджета органам местного самоуправления на выполнение отдельных государственных полномочий Российской Федерации и (или) Карачаево-Черкесской Республики бюджетам муниципальных образований на 2021 год в сумме 9 805 961,6 тыс. рублей и на плановый период 2022 и 2023 годов соответственно в сумме 9 991 788,2 тыс. рублей и в сумме 10 045 594,7 тыс. рублей, согласно таблицам 20.1-20.15 приложения 20 к настоящему Закону.

За счет субвенций осуществляются расходы на оплату услуг почтовой связи и банковских услуг по выплате денежных средств гражданам в рамках обеспечения мер социальной поддержки в связи с осуществлением органами местного самоуправления переданных государственных полномочий.

4) объем иных межбюджетных трансфертов, выделяемых из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований, распределяемых в соответствии с порядками, утвержденными Правительством Карачаево-Черкесской Республики на 2021 год в сумме 378 588,4 тыс. рублей и на плановый период 2022 и 2023 годов соответственно в сумме 256 088,4 тыс. рублей и в сумме 256 588,4 тыс. рублей, в том числе средства в сумме 25 000,0 тыс. рублей на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов соответственно в сумме 25 000,0 тыс. рублей и в сумме 25 000,0 тыс. рублей, по согласованию с Президиумом Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики.

2. Установить, что в 2021 году операции с межбюджетными трансфертами, предоставляемыми из республиканского бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в том числе с их остатками, не использованными по состоянию на 1 января 2021 года, при исполнении бюджетов муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств бюджетов муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики в Управлении Федерального казначейства по Карачаево-Черкесской Республике.

При передаче указанных межбюджетных трансфертов из бюджетов муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики в местные бюджеты поселений операции с этими межбюджетными трансфертами учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств местных бюджетов поселений в Управлении Федерального казначейства по Карачаево-Черкесской Республике.

3. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

Принятие главным администратором средств республиканского бюджета решения о наличии (об отсутствии) потребности в межбюджетных трансфертах, предоставленных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году, а также возврат указанных межбюджетных трансфертов в бюджет, которому они были ранее предоставлены, при принятии решения о наличии в них потребности осуществляются в соответствии с отчетом о расходах бюджета, которому они были ранее предоставлены, сформированного в порядке, установленном главным администратором бюджетных средств, и представленного не позднее 30 рабочих дней со дня поступления указанных средств в бюджет.

В соответствии с решением главного администратора средств республиканского бюджета о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году, средства в объеме, не превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов.

В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, полученных бюджетами муниципальных образований в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не перечислен в доход республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики, указанные средства подлежат взысканию в республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики с соблюдением общих требований, установленных приказом Министерства финансов Карачаево-Черкесской Республики от 11 ноября 2020 г. № 476 "О порядке взыскания".

4. Установить, что Управление Федерального казначейства по Карачаево-Черкесской Республике вправе осуществлять в 2021 году на основании Соглашений, заключаемых с главными распорядителями средств республиканского бюджета полномочия получателя средств республиканского бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета местным бюджетам в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения, которых являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 14. Расчетный уровень бюджетной обеспеченности, пороговые уровни бюджетной обеспеченности и подушевых расчетных налоговых доходов местных бюджетов

1. Установить пороговый уровень подушевых расчетных налоговых доходов местных бюджетов равным среднему уровню расчетных налоговых доходов местного бюджета в расчете на одного жителя в последнем отчетном году соответственно по поселениям или муниципальным районам (городским округам), увеличенному в 2 раза.

2. Установить, что субсидии из местных бюджетов в республиканский бюджет не предусмотрены.

3. Установить пороговый уровень бюджетной обеспеченности, устанавливаемый в качестве критерия выравнивания местных бюджетов, равный 2.

Статья 15. Государственные внутренние заимствования Карачаево-Черкесской Республики, государственный внутренний долг Карачаево-Черкесской Республики по государственным гарантиям Карачаево-Черкесской Республики

1. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Карачаево-Черкесской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 21 к настоящему Закону.

2. Утвердить верхний предел государственного внутреннего долга по государственным гарантиям Карачаево-Черкесской Республики в валюте Российской Федерации на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2023 в сумме 0,0 тыс. рублей и на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 16. Источники сокращения долговых обязательств

Установить, что средства, поступающие в счет возврата ранее выданных из республиканского бюджета бюджетных ссуд, бюджетных кредитов и платы за пользование ими, вносятся в республиканский бюджет и направляются на осуществление выплат, сокращающих долговые обязательства Карачаево-Черкесской Республики.

Статья 17. Особенности исполнения республиканского бюджета в 2021 году

1. Установить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации основанием для внесения в 2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи республиканского бюджета является распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 8 настоящего Закона бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Резервные фонды" раздела "Общегосударственные вопросы классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на финансирование расходов, предусмотренных Положением о порядке расходования средств резервного фонда Правительства Карачаево-Черкесской Республики, утвержденным Правительством Карачаево-Черкесской Республики от 29 февраля 2012 г. № 87.

2. Установить, в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, следующие основания для внесения в 2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи республиканского бюджета, связанные с особенностями исполнения республиканского бюджета и (или) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств республиканского бюджета:

1) увеличение бюджетных ассигнований Министерству финансов Карачаево-Черкесской Республики на оплату судебных издержек, связанных с представлением интересов Карачаево-Черкесской Республики в судебных спорах, юридических и адвокатских услуг, выплат, связанных с исполнением судебных актов, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебной системе Российской Федерации, за счет уменьшения бюджетных ассигнований соответствующим главным распорядителям средств республиканского бюджета;

2) перераспределения межбюджетных трансфертов, выделяемых муниципальным образованиям в виде субвенции между муниципальными образованиями по следующим основаниям:

а) результаты фактического исполнения расходов, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 13 настоящего Закона;

б) нецелевое использование средств;

в) изменение численности граждан, имеющих право на социальную поддержку и социальное обслуживание;

г) невыполнение или нарушение органами местного самоуправления условий предоставления средств республиканского бюджета;

3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям бюджетных средств Карачаево-Черкесской Республики на реализацию мероприятий региональных проектов в рамках национальных проектов.

4) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах средств, предусмотренных главным распорядителям средств республиканского бюджета на предоставление бюджетным и автономным учреждениям Карачаево-Черкесской Республики субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели;

5) увеличение объема бюджетных ассигнований соответствующему главному распорядителю бюджетных средств для их последующего доведения до конкретного получателя и (или) использования по целевому назначению, по обязательствам, вытекающим из государственных контрактов (договоров), исполнение которых осуществляется за счет средств республиканского бюджета, и принятые к исполнению органами исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики сверх бюджетных ассигнований, утвержденных бюджетной росписью.

3. Приоритетными расходами республиканского бюджета являются расходы, направленные на:

1) оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;

2) социальное обеспечение населения;

3) оплату коммунальных услуг и услуг связи;

4) приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходов;

5) приобретение продуктов питания и услуг по организации питания для государственных учреждений;

6) предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам (за исключением субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики);

7) обслуживание и погашение государственного долга Карачаево-Черкесской Республики;

8) предоставление субсидии государственным бюджетным учреждениям Карачаево-Черкесской Республики и государственным автономным учреждениям Карачаево-Черкесской Республики на выполнение государственного задания;

9) уплату налогов и сборов.

4. Главным распорядителям средств республиканского бюджета обеспечить направление средств республиканского бюджета на финансирование расходов, указанных в части 3 настоящей статьи, в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов в первоочередном порядке в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

5. Установить, что расходы республиканского бюджета финансируются по мере фактического поступления доходов и (или) источников финансирования дефицита республиканского бюджета и с учетом его дефицита.

6. Правительство Карачаево-Черкесской Республики вправе установить ограничения по доведению до главных распорядителей средств республиканского бюджета лимитов бюджетных обязательств по расходам, за исключением расходов, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, а также расходов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств дорожного фонда Карачаево-Черкесской Республики.

Статья 18. Особенности погашения кредиторской задолженности главных распорядителей средств республиканского бюджета

В целях эффективности использования бюджетных средств установить, что главные распорядители средств республиканского бюджета осуществляют погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 1 января 2021 года, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств в ведомственной структуре расходов республиканского бюджета на 2021 год, при условии недопущения главным распорядителем средств образования кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам в 2021 году.

Статья 19. Особенности использования в 2021 году средств, получаемых юридическими лицами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями из республиканского бюджета

1. Установить, что Управление Федерального казначейства по Карачаево-Черкесской Республике осуществляет в установленном федеральным законодательством порядке, на основании обращения Министерства финансов Карачаево-Черкесской Республики, казначейское сопровождение субсидий, предоставляемых юридическим лицам, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств Карачаево-Черкесской Республики по поддержке сельского хозяйства

2. Установить, что в случаях, предусмотренных настоящей статьей, Управлением Федерального казначейства по Карачаево-Черкесской Республике *

в порядке, установленном действующим законодательством, осуществляется казначейское сопровождение средств, указанных в части 3 настоящей статьи, предоставление которых должно осуществляться с последующим подтверждением их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления указанных средств (далее - целевые средства).

3. При казначейском сопровождении целевые средства перечисляются на лицевые счета, открытые в установленном Федеральным казначейством порядке в Управлении Федерального казначейства по Карачаево-Черкесской Республике юридическим лицам, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, не являющимся участниками бюджетного процесса.

4. Положения части 3 настоящей статьи не распространяются на средства, предоставляемые юридическим лицам, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям в порядке возмещения недополученных доходов или возмещения фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.

Статья 20. Введение в действие отдельных законов Карачаево-Черкесской Республики (их отдельных положений)

Ввести в действие с 1 января 2021 года следующие Законы Карачаево-Черкесской Республики (их отдельные положения):

1) Закон Карачаево-Черкесской Республики от 23 января 2006 г. № 3-РЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Карачаево-Черкесской Республике отдельными государственными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";

2) Закон Карачаево-Черкесской Республики от 23 января 2006 г. № 5-РЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Карачаево-Черкесской Республике отдельными государственными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики в области социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий граждан";

3) Закон Карачаево-Черкесской Республики от 13 ноября 2006 г. № 85-РЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Карачаево-Черкесской Республике отдельными государственными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Карачаево-Черкесской Республики";

4) Закон Карачаево-Черкесской Республики от 08 декабря 2006 г. № 99-РЗ "О передаче органам местного самоуправления муниципальных районов отдельного государственного полномочия Карачаево-Черкесской Республики по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений Карачаево-Черкесской Республики";

5) Закон Карачаево-Черкесской Республики от 08 декабря 2006 г. № 101-РЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Карачаево-Черкесской Республике отдельными государственными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики в области молодежной политики";

6) Закон Карачаево-Черкесской Республики от 10 января 2008 г. № 2-РЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики отдельными государственными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг";

7) Закон Карачаево-Черкесской Республики от 10 января 2008 г. № 3-РЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Карачаево-Черкесской Республике отдельными государственными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству";

8) статью 3 Закона Карачаево-Черкесской Республики от 13 марта 2009 г. № 6-РЗ "О порядке создания и деятельности административных комиссий в Карачаево-Черкесской Республике и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики";

9) Закон Карачаево-Черкесской Республики от 22 сентября 2009 г. № 45-РЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики отдельными государственными полномочиями Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в Карачаево-Черкесской Республике";

10) Закон Карачаево-Черкесской Республики от 17 декабря 2009 г. № 86-РЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики отдельными государственными полномочиями по созданию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятельности таких комиссий";

11) статью 5 Закона Карачаево-Черкесской Республики от 25 июля 2012 г. № 71-РЗ "О дополнительной социальной гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и о внесении изменений в Закон Карачаево-Черкесской Республики "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Карачаево-Черкесской Республике отдельными государственными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству";

12) главу 2 Закона Карачаево-Черкесской Республики от 06 декабря 2013 г. № 81-РЗ "О республиканском материнском капитале при рождении (усыновлении) четвертого ребенка или последующих детей в Карачаево-Черкесской Республике и наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики отдельными государственными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики";

13) главу 2 Закона Карачаево-Черкесской Республики от 26 декабря 2013 г. № 94-РЗ "О ежемесячной денежной выплате, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, и наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики отдельными государственными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики";

14) Закон Карачаево-Черкесской Республики от 26 декабря 2013 г. № 95-РЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики отдельными государственными полномочиями Российской Федерации в области социальной поддержки по выплате государственных пособий";

15) Закон Карачаево-Черкесской Республики от 27 декабря 2013 г. № 99-РЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики в сфере образования";

16) Закон Карачаево-Черкесской Республики от 25 апреля 2014 г. № 18-РЗ "О наделении органов местного самоуправления Карачаево-Черкесской Республики отдельными государственными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики в сфере жилищно-коммунального хозяйства";

17) Закон Карачаево-Черкесской республики от 28 октября 2016 г. № 63-РЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики отдельными государственными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики в сфере капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме";

18) статью 5 Закона Карачаево-Черкесской Республики от 09 января 2017 г. № 7-РЗ "О размере, условиях и порядке возмещения расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Карачаево-Черкесской Республики, и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями";

19) Закон Карачаево-Черкесской Республики от 16 марта 2018 г. № 9-РЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики отдельными государственными полномочиями Российской Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка";

20) главу 2 Закона Карачаево-Черкесской Республики от 15 марта 2019 г. № 4-РЗ "О единовременной денежной выплате, назначаемой в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка и наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики отдельными государственными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики";

21) главу 2 Закона Карачаево-Черкесской Республики от 27 марта 2020 г. №17-РЗ "О ежемесячной денежной выплате, назначаемой на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, и наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики отдельными государственными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики".

Статья 21. Вступление в силу настоящего Закона

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

2. Настоящий Закон подлежит официальному опубликованию не позднее пяти дней после его подписания в установленном порядке.

3. Законы и иные нормативные правовые акты Карачаево-Черкесской Республики, подлежащие принятию или изменению в связи с принятием настоящего Закона, должны быть приняты или изменены в двухмесячный срок со дня вступления в силу настоящего Закона.

Глава Карачаево-Черкесской Республики Р.Б.Темрезов







