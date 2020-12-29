Компании мусорной отрасли за год получили поддержку на 9 млрд рублей

Финансовая поддержка на 8,9 млрд рублей была оказана в 2020 году компаниям, работающим в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в 75 регионах России, сообщает пресс-служба ППК "Российский экологический оператор".

"В связи с карантинными ограничениями весной 2020 года количество отходов в муниципалитетах возросло в разы, - напомнили в компании. - Чтобы не допустить остановки вывоза мусора в городах, ППК РЭО предложила поддержать мусорных операторов. Инициатива была одобрена правительством России".

По оценке ППК РЭО, эта мера поддержки позволила избежать мусорного коллапса в населенных пунктах и увеличить охват населения, которому оказывается услуга по вывозу мусора, до 94%.

Всего в России действуют 176 региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.