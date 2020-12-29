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29.12.2020 13:08
Рубрика: Экономика

Компании мусорной отрасли за год получили поддержку на 9 млрд рублей

Текст: Алексей Дуэль

Финансовая поддержка на 8,9 млрд рублей была оказана в 2020 году компаниям, работающим в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в 75 регионах России, сообщает пресс-служба ППК "Российский экологический оператор".

Путин: Операторы оказались не готовы к большому объему мусора во время пандемии

"В связи с карантинными ограничениями весной 2020 года количество отходов в муниципалитетах возросло в разы, - напомнили в компании. - Чтобы не допустить остановки вывоза мусора в городах, ППК РЭО предложила поддержать мусорных операторов. Инициатива была одобрена правительством России".

По оценке ППК РЭО, эта мера поддержки позволила избежать мусорного коллапса в населенных пунктах и увеличить охват населения, которому оказывается услуга по вывозу мусора, до 94%.

Всего в России действуют 176 региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Экономика ЖКХ "Мусорная" реформа

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