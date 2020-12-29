Закон Кемеровской области - Кузбасса от 28 декабря 2020 года № 170-ОЗ "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

Принят Законодательным Собранием Кемеровской области - Кузбасса 23 декабря 2020 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области - Кузбасса (далее - Фонд) на 2021 год:

1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 41 451 639,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 41 451 639,1 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) общий объем доходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 43 370 936,3 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 45 770 601,3 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 43 370 936,3 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 45 770 601,3 тыс. рублей.

Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Фонда согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 3. Структура доходов бюджета Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Утвердить структуру доходов бюджета Фонда:

1) на 2021 год согласно приложению 2 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов классификации расходов бюджетов:

1) на 2021 год согласно приложению 4 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

2. Установить размер бюджетных ассигнований бюджета Фонда на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования:

1) на 2021 год в сумме 40 296 689,9 тыс. рублей;

2) на 2022 год в сумме 42 215 987,1 тыс. рублей;

3) на 2023 год в сумме 44 615 652,1 тыс. рублей.

Статья 5. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом Фонда в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в виде субвенции бюджету Фонда на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (далее - субвенция), на 2021 год в сумме 40 611 099,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 42 530 396,3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 44 930 061,3 тыс. рублей.

2. Установить, что бюджетные ассигнования бюджета Фонда, получаемые в виде субвенции, направляются на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, в том числе на осуществление расчетов за медицинскую помощь, оказанную за пределами территории Кемеровской области - Кузбасса лицам, застрахованным на территории Кемеровской области - Кузбасса.

3. Утвердить объем прочих межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации (далее - прочие межбюджетные трансферты), на 2021 год в сумме 720 700,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 720 700,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 720 700,0 тыс. рублей.

4. Установить, что бюджетные ассигнования бюджета Фонда, получаемые в виде прочих межбюджетных трансфертов, направляются на осуществление расчетов за медицинскую помощь, оказанную лицам, застрахованным за пределами территории Кемеровской области - Кузбасса, в медицинских организациях Кемеровской области - Кузбасса.

Статья 6. Нормированный страховой запас Фонда

1. Утвердить размер бюджетных ассигнований на формирование нормированного страхового запаса Фонда в 2021 году в сумме 2 000 000,0 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 2 000 000,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 2 000 000,0 тыс. рублей, в том числе для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в размере, сформированном в соответствии с подпунктами 4, 5 пункта 2 настоящей статьи.

2. Установить, что нормированный страховой запас Фонда в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов формируется за счет:

1) средств, поступающих на счет Фонда по учету средств обязательного медицинского страхования;

2) переходящего остатка средств нормированного страхового запаса Фонда по состоянию на начало финансового года;

3) средств, поступающих в бюджет Фонда по межтерриториальным расчетам от территориальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации за медицинскую помощь, оказанную в медицинских организациях Кемеровской области -Кузбасса лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации;

4) средств от применения Фондом к медицинским организациям санкций за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, в размерах, установленных пунктом 1 части 63 статьи 26 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации";

5) средств от применения страховыми медицинскими организациями к медицинским организациям санкций за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи, в размерах, установленных пунктом 2 части 63 статьи 26 Федерального закона "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации".

3. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда в 2021 году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов направляются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования путем предоставления страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской помощи средств;

2) возмещение другим территориальным фондам затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной за пределами территории Кемеровской области - Кузбасса лицам, застрахованным на территории Кемеровской области - Кузбасса, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

3) оплату стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Кемеровской области - Кузбасса лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими территориальными фондами;

4) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

5) финансовое обеспечение софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

6) финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2021 году

1. Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2021 года межбюджетные трансферты, полученные из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, подлежат возврату в доход бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сроки, установленные бюджетным законодательством.

2. Установить, что остаток неиспользованных средств (за исключением межбюджетных трансфертов, указанных в пункте 1 настоящей статьи), образовавшийся в бюджете Фонда по состоянию на 1 января 2021 года, направляется в 2021 году на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования, в том числе на завершение расчетов за 2020 год, с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда.

3. Установить, что остатки средств бюджета Фонда на 1 января 2021 года, образовавшиеся в результате неполного использования в 2020 году средств, указанных в подпунктах 4, 5 пункта 2 статьи 6 настоящего Закона, учитываются в составе нормированного страхового запаса Фонда и направляются на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.

4. Установить, что доходы, поступившие в 2021 году на счет Фонда по учету средств обязательного медицинского страхования сверх объема, утвержденного статьей 1 настоящего Закона, направляются на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, за исключением средств, указанных в подпунктах 4, 5 пункта 2 статьи 6 настоящего Закона, направляемых на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда.

5. Установить, что средства, поступившие в 2021 году в бюджет Фонда в форме межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, сверх объема, утвержденного настоящим Законом, направляются на осуществление расходов соответственно целям, на обеспечение которых предоставлены, с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда.

6. Установить в соответствии с пунктом 2 статьи 19-2 Закона Кемеровской области "О бюджетном процессе в Кемеровской области -Кузбассе" дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в закон о бюджете Фонда:

1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований по кодам элементов видов расходов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных Фонду на текущий финансовый год настоящим Законом;

2) в случае превышения расходов на оплату стоимости медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным в Кемеровской области -Кузбассе, в медицинских организациях за пределами Кемеровской области -Кузбасса, а также в случае превышения расходов на оплату стоимости медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным в других субъектах Российской Федерации, в медицинских организациях Кемеровской области -Кузбассе, над установленными настоящим Законом.

Статья 8. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций

Установить на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов страховым медицинским организациям, участвующим в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования на территории Кемеровской области - Кузбасса и заключившим с Фондом договор о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования, норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию в размере 1 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

Губернатор Кемеровской области - Кузбасса С.Е.Цивилев







