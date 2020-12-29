Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Признать утратившим силу постановление Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2020 года № 858 "О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области".

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 28 декабря 2020 года.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко







