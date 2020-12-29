Новости

В России выделят новые частоты для развития 5G 18:33
Минстрой предложил новые меры по сдерживанию цен на арматуру 18:32
В Ленобласти отменили "комендантский час" для детей 18:25
Южная Корея снова отложила испытания собственной ракеты-носителя "Нури" 18:22
Шувалов возглавил совет директоров фонда "Сколково" 18:17
Сделавшим прививку москвичам восстановят бесплатный проезд 18:13
Алексей Копайгородский вступил в должность главы Сочи 18:00
В Подмосковье загорелся ресторан "Дюшес" 17:57
Премьеры РФ и Азербайджана обсудили COVID и восстановление Карабаха 17:26
Хуснуллин: В Севастополе сделаем гарантированный запас воды 17:25
Список иноагентов пополнила некоммерческая организация "НАСИЛИЮ.НЕТ" 17:23
Глава Ставрополья сделал прививку от коронавируса 17:19
Трамп обогнал Обаму в рейтинге "восхищения" 17:10
В праздничные дни столичная ГИБДД усилит контроль за нетрезвыми водителями 17:04
Мишустин удвоил спецвыплаты за борьбу с COVID-19 в период 1-8 января 16:57
Трутнев попросил КНР снять ограничения на ввоз российской рыбы 16:55
Депутат МГД Головченко: Московский бизнес нуждается в усовершенствовании законодательства 16:54
Сергей Овчинников прокомментировал уход из ЦСКА 16:45
Экипаж "Онеги" будут искать внутри затонувшего судна 16:44
Эксперимент по маркировке никотиносодержащей продукции начнется 11 января 16:40
В английской премьер-лиге побит рекорд по числу заболевших COVID-19 16:29
Врачи рассказали о состоянии Алисы Фрейндлих, заболевшей COVID-19 16:26
Полпред в ДФО Юрий Трутнев подарил подарки в рамках акции "Елка желаний" 16:01
Кассационные суды в России за год рассмотрели порядка 255 тысяч жалоб 15:54
Мишустин направил 16,5 млн на образовательные кредиты 15:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
29 декабря 2020 г.

Постановление правительства Ленинградской области от 29 декабря 2020 года № 884 "О признании утратившим силу постановления Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2020 года № 858 "О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Признать утратившим силу постановление Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2020 года № 858 "О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области".

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 28 декабря 2020 года.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией