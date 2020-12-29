Мадуро поблагодарил Путина за соглашение о поставках "Спутник-V"

Глава Венесуэлы Николас Мадуро выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за оказанное содействие в заключении соглашения о поставке российской вакцины. Напомним ранее, венесуэльский вице-президент Делси Родригес сообщила, что между странами заключен контракт на поставку первых 10 миллионов доз вакцины.

"После нескольких месяцев серьезной и ответственной работы с нашими российскими братьями сегодня мы подписали соглашение о приобретении первых 10 миллионов вакцин "Спутник-V". Я благодарю президента Путина за этот важный шаг в начале массовой вакцинации в Венесуэле", - написал Николас Мадуро на своей страничке в Twitter.

После подписания соглашения Делси Родригес отметила, что отношения Венесуэлы и России являются "стратегическим союз на высшем уровне, и ничто не может остановить эти отношения братства и сотрудничества". Она также заверила, что несмотря на все ограничения и санкции западных стран, Каракас продолжает предпринимать все возможные шаги, чтобы разблокировать средства для приобретения нужного количества вакцин, чтобы начать иммунизацию своего населения. ""У Венесуэлы есть ресурсы для приобретения этих вакцин", - подчеркнула Родригес.