Закон Магаданской области от 29 декабря 2020 года № 2561-ОЗ "Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"

Принят Магаданской областной Думой 18 декабря 2020 года

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2021 год:

1) доходы областного бюджета в сумме 38 035 840,3 тыс. рублей;

2) расходы областного бюджета в сумме 38 983 092,4 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета в сумме 947 252,1 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2022 год:

1) доходы областного бюджета в сумме 34 770 117,7 тыс. рублей;

2) расходы областного бюджета в сумме 35 692 155,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 745 124,6 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета в сумме 922 037,9 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2023 год:

1) доходы областного бюджета в сумме 35 673 123,3 тыс. рублей;

2) расходы областного бюджета в сумме 36 671 310,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 533 435,9 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета в сумме 998 187,4 тыс. рублей.

Статья 2

1. Учесть в областном бюджете поступления доходов:

в 2021 году согласно приложению 1 к настоящему Закону;

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

2. Учесть в областном бюджете поступления доходов по кодам классификации доходов бюджетов в части доходов, зачисляемых в областной бюджет в пределах компетенции главных администраторов доходов областного бюджета:

в 2021 году согласно приложению 2 к настоящему Закону;

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 21 к настоящему Закону.

Статья 3

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов областного бюджета согласно приложению 3 к настоящему Закону.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4

В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между областным бюджетом и бюджетами городских округов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 5

В соответствии с пунктом 31 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты городских округов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 6

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации:

на 2021 год согласно приложению 7 к настоящему Закону;

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 71 к настоящему Закону.

Статья 7

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации:

на 2021 год согласно приложению 8 к настоящему Закону;

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 81 к настоящему Закону.

Статья 8

Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета:

на 2021 год согласно приложению 9 к настоящему Закону;

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 91 к настоящему Закону.

Статья 9

1. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов:

на 2021 год в сумме 2 850 000,0 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 2 850 000,0 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 2 850 000,0 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов:

на 2021 год согласно приложению 10 к настоящему Закону;

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 101 к настоящему Закону.

Статья 10

Установить в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских округов уровень расчетной бюджетной обеспеченности:

на 2021 год - 0,918;

на плановый период 2022 и 2023 годов - 0,918.

Статья 11

1. Утвердить объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов:

на 2021 год в сумме 600 000,0 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 600 000,0 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 600 000,0 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение первой части дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов, предоставляемой с целью обеспечения сбалансированности бюджетов городских округов при планировании их бюджетов:

на 2021 год в сумме 550 000,0 тыс. рублей согласно приложению 11 к настоящему Закону;

на 2022 год в сумме 550 000,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 550 000,0 тыс. рублей согласно приложению 111 к настоящему Закону.

3. Распределение и выделение второй части дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов, предоставляемой с целью обеспечения сбалансированности бюджетов городских округов в процессе исполнения их бюджетов, в 2021 году в сумме 50 000,0 тыс. рублей утверждается постановлениями Правительства Магаданской области.

Статья 12

1. Утвердить объем субсидий бюджетам городских округов:

на 2021 год в сумме 875 796,3 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 480 243,8 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 493 920,1 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение субсидий бюджетам городских округов:

на 2021 год в сумме 875 301,7 тыс. рублей согласно приложению 12 к настоящему Закону;

на плановый период 2022 и 2023 годов в сумме 401 802,8 тыс. рублей и 379 801,3 тыс. рублей соответственно согласно приложению 121 к настоящему Закону.

3. Утвердить перечень субсидий бюджетам городских округов, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения:

на 2021 год согласно приложению 15 к настоящему Закону;

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 151 к настоящему Закону.

Статья 13

1. Утвердить объем субвенций бюджетам городских округов:

на 2021 год в сумме 5 018 710,4 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 4 181 778,8 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 4 677 390,7 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение субвенций бюджетам городских округов:

на 2021 год в сумме 5 017 576,1 согласно приложению 13 к настоящему Закону;

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 131 к настоящему Закону.

Статья 14

1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов:

на 2021 год в сумме 357 051,1 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 157 051,1 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 157 051,1 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов:

на 2021 год в сумме 322 051,1 тыс. рублей согласно приложению 14 к настоящему Закону;

на плановый период 2022 и 2023 годов в сумме 147 051,1 тыс. рублей и 147 051,1 тыс. рублей соответственно согласно приложению 141 к настоящему Закону.

Статья 15

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:

на 2021 год в сумме 2 410 278,4 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 2 343 985,0 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 2 280 322,1 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:

на 2021 год согласно приложению 16 к настоящему Закону;

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 161 к настоящему Закону.

Статья 16

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей:

на 2021 год в сумме 6 153 057,2 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 5 189 862,9 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 5 643 981,5 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение по главным распорядителям бюджетных средств бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей:

на 2021 год согласно приложению 17 к настоящему Закону;

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 171 к настоящему Закону.

Статья 17

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности:

на 2021 год согласно приложению 18 к настоящему Закону;

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 181 к настоящему Закону.

Статья 18

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ Магаданской области:

на 2021 год согласно приложению 19 к настоящему Закону,

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 191 к настоящему Закону.

Статья 19

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета:

на 2021 год согласно приложению 20 к настоящему Закону;

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 201 к настоящему Закону.

Статья 20

Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Магаданской области:

на 2021 год согласно приложению 21 к настоящему Закону;

на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 211 к настоящему Закону.

Статья 21

Установить верхний предел государственного внутреннего долга Магаданской области:

на 1 января 2022 года в объеме 14 820 000,0 тыс. рублей согласно приложению 22 к настоящему Закону;

на 1 января 2023 года в объеме 14 520 000,0 тыс. рублей и на 1 января 2024 года в объеме 14 255 579,8 тыс. рублей согласно приложению 221 к настоящему Закону.

Статья 22

1. Утвердить Программу государственных гарантий Магаданской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 23 к настоящему Закону.

2. Установить верхний предел по государственным гарантиям Магаданской области на 1 января 2022 года в объеме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2023 года в объеме 0,0 тыс. рублей и на 1 января 2024 года в объеме 0,0 тыс. рублей.

Статья 23

1. Утвердить объем расходов на обслуживание государственного долга Магаданской области:

на 2021 год в сумме 696 900,4 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 417 466,8 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 308 357,9 тыс. рублей.

2. Установить расходы на обслуживание реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета:

на 2021 год в сумме 4 737,1 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 4 472,7 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 4 208,3 тыс. рублей.

Статья 24

1. Установить с 1 февраля 2021 года размер индексации 1,037 к уровню 2020 года:

1) ежемесячной денежной выплаты, установленной:

Законом Магаданской области от 12 января 2004 года № 412-ОЗ "О ветеранах труда Магаданской области";

Законом Магаданской области от 6 декабря 2004 года № 498-ОЗ "О мерах социальной поддержки ветеранов труда, проживающих на территории Магаданской области";

Законом Магаданской области от 6 декабря 2004 года № 499-ОЗ "О мерах социальной поддержки неработающих старожилов Магаданской области";

Законом Магаданской области от 6 декабря 2004 года № 502-ОЗ "О мерах социальной поддержки тружеников тыла, проживающих на территории Магаданской области";

Законом Магаданской области от 28 декабря 2004 года № 519-ОЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, проживающих на территории Магаданской области";

Законом Магаданской области от 28 декабря 2004 года № 523-ОЗ "О статусе многодетной семьи в Магаданской области и мерах ее социальной поддержки";

Законом Магаданской области от 28 декабря 2011 года №1461-ОЗ "О ежемесячных денежных выплатах на детей-инвалидов с особыми потребностями";

Законом Магаданской области от 27 декабря 2013 года № 1692-ОЗ "О донорстве крови и ее компонентов на территории Магаданской области";

Законом Магаданской области от 27 декабря 2014 года №1831-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан из числа участников Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Магаданской области";

2) ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца, установленной Законом Магаданской области от 27 мая 2002 года № 246-ОЗ "Об установлении ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца";

3) единовременной денежной выплаты при рождении ребенка и ежемесячной денежной выплаты на ребенка, установленных Законом Магаданской области от 3 декабря 2005 года № 639-ОЗ "О денежных выплатах родителям-студентам в связи с рождением и воспитанием ребенка";

4) регионального материнского (семейного) капитала, установленного Законом Магаданской области от 22 июля 2011 года № 1420-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей";

5) ежегодной денежной выплаты, установленной Законом Магаданской области от 11 марта 2013 года № 1580-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, проживающих на территории Магаданской области";

6) ежемесячного пособия на ребенка, установленного Законом Магаданской области от 30 декабря 2019 года № 2458-ОЗ "О пособиях на ребенка в Магаданской области".

2. Установить с 1 февраля 2022 года размер индексации 1,04 к уровню 2021 года:

1) ежемесячной денежной выплаты, установленной:

Законом Магаданской области от 12 января 2004 года №412-ОЗ "О ветеранах труда Магаданской области";

Законом Магаданской области от 6 декабря 2004 года № 498-ОЗ "О мерах социальной поддержки ветеранов труда, проживающих на территории Магаданской области";

Законом Магаданской области от 6 декабря 2004 года № 499-ОЗ "О мерах социальной поддержки неработающих старожилов Магаданской области";

Законом Магаданской области от 6 декабря 2004 года № 502-ОЗ "О мерах социальной поддержки тружеников тыла, проживающих на территории Магаданской области";

Законом Магаданской области от 28 декабря 2004 года № 519-ОЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, проживающих на территории Магаданской области";

Законом Магаданской области от 28 декабря 2004 года № 523-ОЗ "О статусе многодетной семьи в Магаданской области и мерах ее социальной поддержки";

Законом Магаданской области от 28 декабря 2011 года №1461-ОЗ "О ежемесячных денежных выплатах на детей-инвалидов с особыми потребностями";

Законом Магаданской области от 27 декабря 2013 года № 1692-ОЗ "О донорстве крови и ее компонентов на территории Магаданской области";

Законом Магаданской области от 27 декабря 2014 года № 1831-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан из числа участников Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Магаданской области";

2) ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца, установленной Законом Магаданской области от 27 мая 2002 года № 246-ОЗ "Об установлении ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца";

3) единовременной денежной выплаты при рождении ребенка и ежемесячной денежной выплаты на ребенка, установленных Законом Магаданской области от 3 декабря 2005 года № 639-ОЗ "О денежных выплатах родителям-студентам в связи с рождением и воспитанием ребенка";

4) регионального материнского (семейного) капитала, установленного Законом Магаданской области от 22 июля 2011 года № 1420-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей";

5) ежегодной денежной выплаты, установленной Законом Магаданской области от 11 марта 2013 года № 1580-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, проживающих на территории Магаданской области";

6) ежемесячного пособия на ребенка, установленного Законом Магаданской области от 30 декабря 2019 года № 2458-ОЗ "О пособиях на ребенка в Магаданской области".

3. Установить с 1 февраля 2023 года размер индексации 1,04 к уровню 2022 года:

1) ежемесячной денежной выплаты, установленной:

Законом Магаданской области от 12 января 2004 года № 412-ОЗ "О ветеранах труда Магаданской области";

Законом Магаданской области от 6 декабря 2004 года № 498-ОЗ "О мерах социальной поддержки ветеранов труда, проживающих на территории Магаданской области";

Законом Магаданской области от 6 декабря 2004 года № 499-ОЗ "О мерах социальной поддержки неработающих старожилов Магаданской области";

Законом Магаданской области от 6 декабря 2004 года № 502-ОЗ "О мерах социальной поддержки тружеников тыла, проживающих на территории Магаданской области";

Законом Магаданской области от 28 декабря 2004 года № 519-ОЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, проживающих на территории Магаданской области";

Законом Магаданской области от 28 декабря 2004 года № 523-ОЗ "О статусе многодетной семьи в Магаданской области и мерах ее социальной поддержки";

Законом Магаданской области от 28 декабря 2011 года № 1461-ОЗ "О ежемесячных денежных выплатах на детей-инвалидов с особыми потребностями";

Законом Магаданской области от 27 декабря 2013 года № 1692-ОЗ "О донорстве крови и ее компонентов на территории Магаданской области";

Законом Магаданской области от 27 декабря 2014 года № 1831-ОЗ "О социальной поддержке отдельных категорий граждан из числа участников Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда, проживающих в Магаданской области";

2) ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца, установленной Законом Магаданской области от 27 мая 2002 года № 246-ОЗ "Об установлении ежемесячной доплаты к пенсии по случаю потери кормильца";

3) единовременной денежной выплаты при рождении ребенка и ежемесячной денежной выплаты на ребенка, установленных Законом Магаданской области от 3 декабря 2005 года № 639-ОЗ "О денежных выплатах родителям-студентам в связи с рождением и воспитанием ребенка";

4)регионального материнского (семейного) капитала, установленного Законом Магаданской области от 22 июля 2011 года № 1420-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей";

5) ежегодной денежной выплаты, установленной Законом Магаданской области от 11 марта 2013 года № 1580-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, проживающих на территории Магаданской области";

6) ежемесячного пособия на ребенка, установленного Законом Магаданской области от 30 декабря 2019 года № 2458-ОЗ "О пособиях на ребенка в Магаданской области".

Статья 25

1. Правительство Магаданской области не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов численности государственных гражданских служащих, а также работников органов исполнительной власти.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления не принимать решения, приводящие к увеличению в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов численности муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления.

Статья 26

1. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов), выполнением работ, оказанием услуг в случаях:

1) предусмотренных государственными программами Магаданской области;

2) предусмотренных ведомственными целевыми программами;

3) связанных с оказанием услуг по перевозке граждан, имеющих право на дополнительные меры социальной поддержки по оплате проезда автомобильным транспортом общего пользования.

2. Порядок предоставления указанных субсидий устанавливается:

1) постановлениями Правительства Магаданской области в случаях, предусмотренных подпунктами 1, 3 пункта 1 настоящей статьи;

2) приказами уполномоченных органов исполнительной власти Магаданской области в случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 1 настоящей статьи.

Статья 27

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Магаданской области:

на 2021 год в сумме 1 791 430,0 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 2 324 346,1 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 1 300 372,7 тыс. рублей.

Статья 28

Утвердить объем бюджетных ассигнований Резервного фонда Магаданской области:

на 2021 год в сумме 10 000,0 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 10 000,0 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 10 000,0 тыс. рублей.

Статья 29

Утвердить объем бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Магаданской области:

на 2021 год в сумме 50 000,0 тыс. рублей;

на 2022 год в сумме 50 000,0 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 50 000,0 тыс. рублей.

Статья 30

Установить, что в соответствии с пунктом 71 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются такие межбюджетные трансферты, передаются Управлению Федерального казначейства по Магаданской области на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 31

Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2020 году областным государственным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ), подлежат возврату в областной бюджет в срок до 1 апреля 2021 года.

Статья 32

Установить следующие дополнительные основания для внесения в 2021 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета без внесения изменений в закон об областном бюджете:

1) перераспределение бюджетных ассигнований дорожного фонда Магаданской области, предусмотренных настоящим Законом, между целевыми статьями (программами, подпрограммами), группами и подгруппами видов расходов классификации расходов областного бюджета на основании принятых нормативных правовых актов Правительства Магаданской области;

2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями (программами, подпрограммами), группами и подгруппами видов расходов классификации расходов областного бюджета на основании принятых нормативных правовых актов Правительства Магаданской области;

3) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах средств, предусмотренных настоящим Законом на реализацию государственных и ведомственных программ Магаданской области, между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями (программами, подпрограммами), группами и подгруппами видов расходов классификации расходов областного бюджета в случае внесения изменений в постановления Правительства Магаданской области об утверждении государственных программ Магаданской области, приказ исполнительного органа государственной власти Магаданской области;

4) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом на обеспечение деятельности органов государственной власти Магаданской области, в пределах одной целевой статьи между группами и подгруппами видов расходов классификации расходов областного бюджета;

5) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах одного направления расходования средств, реализуемых за счет безвозмездных поступлений и предусмотренных настоящим Законом, между разделами, подразделами, целевыми статьями (программами, подпрограммами), группами и подгруппами видов расходов классификации расходов областного бюджета в соответствии с фактическим поступлением средств;

6) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах средств, предусмотренных настоящим Законом на реализацию государственных программ Магаданской области, между главными распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми статьями (программами, подпрограммами), группами и подгруппами видов расходов классификации расходов областного бюджета по средствам единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации;

7) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями (программами, подпрограммами), группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов на сумму средств, необходимых для выполнения условий предоставления областному бюджету межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, в том числе путем введения новых кодов классификации расходов бюджетов;

8) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом, обусловленное внесением изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации;

9) распределение на основании федеральных правовых актов субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета, или безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, областному бюджету сверх объемов, утвержденных настоящим Законом;

10) увеличение бюджетных ассигнований за счет безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение, в объемах и на цели, которые определены соглашениями о предоставлении безвозмездных поступлений, заключенными с федеральными органами исполнительной власти или физическими и юридическими лицами, сверх объемов, утвержденных настоящим Законом;

11) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом, реализуемых за счет средств безвозмездных поступлений в пределах одного направления расходования средств между разделами, подразделами, целевыми статьями (программами, подпрограммами), группами и подгруппами видов расходов классификации расходов областного бюджета в соответствии с фактическим поступлением средств;

12) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом, в пределах средств, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств, на исполнение судебных решений;

13) включение (увеличение, уменьшение и перераспределение) бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом, в связи с внесением изменений в Программу развития Особой экономической зоны в Магаданской области на 2021 год;

14) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств областного бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями (программами, подпрограммами), группами и подгруппами видов расходов классификации расходов областного бюджета в рамках государственных программ Магаданской области и непрограммных направлений деятельности в целях финансового обеспечения региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ), определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";

15) предоставление бюджету Магаданской области дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации и направление указанной дотации на увеличение расходов в соответствии с условиями соглашения о ее предоставлении;

16) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом, на увеличение второй части дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов городских округов.

Статья 33

Установить, что остатки средств областного бюджета на 1 января 2021 года в полном объеме могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Магаданской области государственных контрактов на поставку товаров, выполненных работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, в случае наличия кредиторской задолженности.

Статья 34

1. Установить, что задолженность по денежным обязательствам перед Магаданской областью подлежит реструктуризации в соответствии с правилами, устанавливаемыми Правительством Магаданской области.

2. Денежные обязательства (задолженность по денежным обязательствам) перед Магаданской областью могут быть урегулированы следующими способами:

1) основанное на соглашении изменение условий исполнения денежного обязательства (погашения задолженности по нему), связанное с изменением сроков (в том числе предоставление рассрочки) исполнения денежного обязательства (погашения задолженности по нему);

2) изменение величины процентов за пользование денежными средствами и (или) иных платежей;

3) основанное на соглашении прекращение первоначального обязательства с заменой его другим обязательством перед теми же лицами, предусматривающее иной предмет или способ исполнения (новация денежного обязательства);

4) иными способами, предусмотренными бюджетным и (или) гражданским законодательством Российской Федерации.

3. Установить следующие основные условия урегулирования денежных обязательств (задолженности по денежным обязательствам) перед Магаданской областью:

1) отсутствие у должника возможности своевременного погашения задолженности перед Магаданской областью;

2) заключение дополнительных соглашений о реструктуризации задолженности на условиях, устанавливаемых Правительством Магаданской области;

3) взимание платы за пользование средствами областного бюджета в размере процентов годовых, начисляемых на остаток реструктурируемой задолженности по основному долгу, устанавливаемом Правительством Магаданской области.

4. В порядке и случаях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о судопроизводстве, об исполнительном производстве и о несостоятельности (банкротстве), министерство финансов Магаданской области вправе принимать решение о заключении мировых соглашений, которыми устанавливаются условия урегулирования задолженности по денежным обязательствам перед Магаданской областью способами, предусмотренными частью 2 настоящей статьи.

Статья 35

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

И.о. губернатора Магаданской области А.Н.Белозерцев







