Матвиенко оценила шансы новых партий на выборах в Госдуму

У новых политических партий есть шанс пробиться в Госдуму на предстоящих в следующем году выборах, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она напомнила, что за последние годы на политической карте страны появились "новые интересные молодые партии"​​​. "Мне кажется, что у них есть шансы. Это зависит от того, как они проведут выборную кампанию. У них есть шансы испытать себя на выборах в Государственную думу и стать депутатами", - сказала Матвиенко телеканалу "Россия-24" и посоветовала новичкам избегать популизма и огульной "всего и вся", а также представить качественные программы.

"Тогда у граждан будет выбор реальный, они придут и смогут проголосовать в бюллетене за того кандидата, чьи взгляды, чьи идеи, чья программа им кажется более близкой и более правильной", - добавила спикер.

В ходе Единого дня голосования в сентябре в региональные заксобрания прошли три новые политические партии из четырех, зарегистрированных в этом году. Они пополнили список тех, кто может выдвигать своих кандидатов в Госдуму без сбора подписей.

Самым ярким оказалось выступление "Новых людей" основателя компании Faberlic Алексея Нечаева. Партия прошла в заксобрания четырех регионов. Своих кандидатов в парламенты двух субъектов РФ удалось провести партии "Зеленая альтернатива". Партия "За правду" писателя Захара Прилепина прошла в облдуму Рязанской области. Еще одна новая политическая сила, Партия прямой демократии, в этом году не смогла пробиться в региональные парламенты.