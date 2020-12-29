Зарегистрирован 25.12.2020 г. № 61823

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 28.12.2020 г.

Вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования и применяется к закупкам, извещения об осуществлении которых размещены в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд либо приглашения принять участие в которых направлены после его вступления в силу.

Срок действия настоящего приказа составляет 6 лет со дня его вступления в силу.