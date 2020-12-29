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29.12.2020 18:32
Рубрика: Экономика

Минстрой предложил новые меры по сдерживанию цен на арматуру

Текст: Марина Трубилина

Рабочая группа по вопросу роста цен на металл будет действовать на базе Национального объединения строителей (НОСТРОЙ). Об этом на совместном совещании Минстроя и Минпромторга сообщил заместитель главы Минстроя Дмитрий Волков.

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К участию в рабочей группе будут приглашены производители металла, застройщики, представители исполнительных органов власти и профильных ведомств, сообщает НОСТРОЙ.

С апреля по декабрь нынешнего года, по данным Минстроя, цены на арматурную сталь выросли до 40%, металлоконструкции - до 20%, на листовую оцинкованную сталь - на 50%. При этом наибольший рост цен зафиксирован за последние три недели. В среднем увеличение цен на металлопродукцию составило около 40%, в Москве - до 70%.

"Это очень сильно бьет по строителям, работающим в рамках государственных заказов, в том числе в рамках исполнения национальных проектов. Например, при строительстве детских садов и школ объем стали составляет 10%. Значит, 50% рост цен на сталь, дает 5% удорожание проекта", - сказал Волков.

Также необходимо учитывать, что около 80% проектов жилья, строящегося с применением счетов эскроу, имеют минимальную рентабельность, допустимую банками, отметил президент НОСТРОЙ Антон Глушков. При удорожании строительства и снижении рентабельности уменьшается и привлекательность финансирования проектов банками.

Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов предложил рассмотреть возможность заключения прямых контрактов между застройщиками и металлургами, что позволит избежать накруток посредников и снизить спекулятивную составляющую. Этот вопрос будет проработан рабочей группой. Минстрой предложил рассмотреть вопрос об увеличении экспортных пошлин для более широкой линейки металлопродукции и провести переговоры с РЖД относительно дисконта на перевозки.

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