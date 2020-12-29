Минстрой предложил новые меры по сдерживанию цен на арматуру

Рабочая группа по вопросу роста цен на металл будет действовать на базе Национального объединения строителей (НОСТРОЙ). Об этом на совместном совещании Минстроя и Минпромторга сообщил заместитель главы Минстроя Дмитрий Волков.

К участию в рабочей группе будут приглашены производители металла, застройщики, представители исполнительных органов власти и профильных ведомств, сообщает НОСТРОЙ.

С апреля по декабрь нынешнего года, по данным Минстроя, цены на арматурную сталь выросли до 40%, металлоконструкции - до 20%, на листовую оцинкованную сталь - на 50%. При этом наибольший рост цен зафиксирован за последние три недели. В среднем увеличение цен на металлопродукцию составило около 40%, в Москве - до 70%.

"Это очень сильно бьет по строителям, работающим в рамках государственных заказов, в том числе в рамках исполнения национальных проектов. Например, при строительстве детских садов и школ объем стали составляет 10%. Значит, 50% рост цен на сталь, дает 5% удорожание проекта", - сказал Волков.

Также необходимо учитывать, что около 80% проектов жилья, строящегося с применением счетов эскроу, имеют минимальную рентабельность, допустимую банками, отметил президент НОСТРОЙ Антон Глушков. При удорожании строительства и снижении рентабельности уменьшается и привлекательность финансирования проектов банками.

Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов предложил рассмотреть возможность заключения прямых контрактов между застройщиками и металлургами, что позволит избежать накруток посредников и снизить спекулятивную составляющую. Этот вопрос будет проработан рабочей группой. Минстрой предложил рассмотреть вопрос об увеличении экспортных пошлин для более широкой линейки металлопродукции и провести переговоры с РЖД относительно дисконта на перевозки.