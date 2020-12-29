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29.12.2020 11:00
Рубрика: Экономика

Модернизация испытательных лабораторий расширит возможности экспортеров

Текст: Светлана Ментюкова
В России пройдет модернизация испытательных лабораторий для экспортеров российской продукции, которая позволит значительно расширить возможности по испытанию продукции по всем показателям, требуемым в странах экспорта. Об этом сообщает пресс-служба Росаккредитации. Это также обеспечит признание протоколов испытаний данной продукции на приоритетных рынках.
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

"В рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" предусмотрена задача по развитию и модернизации российской лабораторной базы. В план модернизации опорных лабораторий включены предложения федеральных органов исполнительной власти по модернизации 36 лабораторий до 2024 года. В настоящее время модернизацию проходит 31 опорная лаборатория - впоследствии они получат международную аккредитацию", - говорится в сообщении Росаккредитации.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Там также уточняется, что порядок включения испытательных лабораторий в план модернизации утвержден протоколом проектного комитета нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" от 9 ноября 2020 года. Сам план, говорится в сообщении разработан Росаккредитацией совместно с Минпромторгом России и АО "Российский экспортный центр".

Документом устанавливаются единые требования к опорным лабораториям, необходимый перечень документов при подаче заявки, а также критерии оценки предоставляемых сведений. "Одним из ключевых критериев при оценке лаборатории на включение в план модернизации является ее географическое расположение - учитывается нахождение вблизи производства продукции или логистического центра, через который на экспорт поставляется определенный вид продукции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот же документ содержит и порядок исключения опорных лабораторий из плана модернизации на тот случай, если лаборатория не сможет выполнить потребности экспортеров или реализовать мероприятия по модернизации и международному признанию в рамках федерального проекта.

Методическое сопровождение опорных лабораторий для выполнения всех требований плана возложены на Росаккредитацию. В частности, это касается формирования лабораториями индивидуальных планов модернизации и развития, их актуализации и выполнению мероприятий в целях модернизации для проведения испытаний продукции, предназначенной на экспорт.

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"Все чаще поступают запросы от экспортеров об испытаниях российской продукции на показатели качества и безопасности по требованиям зарубежных стран. Эти показатели во многих странах существенно отличаются, к примеру, их количество в ЕС и КНР в два-три раза больше по основным группам пищевой продукции, чем в странах ЕАЭС. Наши лаборатории, к сожалению, пока не готовы испытывать продукцию по всем показателям, требуемым в странах экспорта. Проект по опорным лабораториям призван в корне изменить сложившуюся ситуацию", - пояснил руководитель службы Назарий Скрыпник.

Опорные лаборатории, уточняют в Росаккредитации, призваны, в том числе, помочь повысить качество продукции российских экспортеров по тем параметрам, которые важны для экспорта в конкретные страны, и обеспечить признание протоколов испытаний данной продукции на приоритетных рынках без излишних временных, транспортных и репутационных потерь.

Экономика Товары и цены Правительство Минэкономразвития Росаккредитация

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