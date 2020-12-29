Закон Московской области от 28 декабря 2020 года № 305/2020-ОЗ "О внесении изменения в Закон Московской области "О потребительской корзине в Московской области"

Принят постановлением Московской областной Думы от 16 декабря 2020 года № 8 / 134-П

Статья 1

Внести в Закон Московской области № 28/2013-ОЗ "О потребительской корзине в Московской области" (с изменениями, внесенными Законом Московской области № 25/2018-ОЗ) следующее изменение:

в абзаце втором статьи 4 слова "до 31 декабря 2020 года" заменить словами "до 1 апреля 2021 года".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев







