Закон Московской области от 28 декабря 2020 года № 305/2020-ОЗ "О внесении изменения в Закон Московской области "О потребительской корзине в Московской области"

Новости

Собянин открыл переход между станциями "Динамо" и "Петровский парк" 15:21
В Евросоюзе исследовали отношение к вакцинации от коронавируса 15:09
В части ЮВО доставили более 10 тысяч доз вакцины от COVID-19 15:00
На востоке столицы отремонтировали Электрозаводский мост 14:33
Россия расширила список граждан ФРГ, которым запрещен въезд в РФ 14:11
Ударные возможности АПЛ "Иркутск" возрастут вдвое 14:00
Номер 122 по вопросам о коронавирусе приравняют к номерам экстренных служб 13:56
Сергей Суханов назначен генеральным директором Корпорации по туризму 13:53
В Иране стартовали испытания национальной вакцины от COVID-19 13:50
СК не комментирует задержание замглавы ОМВД Хамыстханова за покушение на взятку 13:50
Министр обороны Швеции выступил против вступления страны в НАТО 13:43
Определены молодые ученые-получатели стипендии Президента 13:36
Ramil' впервые выпустил альбом в рекорд-компании мирового масштаба 13:27
Мурашко: В регионы отгружены 507 тысяч доз вакцины 13:26
Правительство выделит около 400 млн рублей на отпускные соцработникам 13:21
Каршеринг запустил новые маршруты для поездок по России 13:09
Компании мусорной отрасли за год получили поддержку на 9 млрд рублей 13:08
Песков отметил интерес политиков к теме преемников Путина 12:46
В Австрии за использование фейерверка ввели штраф в 10 тысяч евро 12:45
В Кремле отметили отсутствие воли Киева к нормализации отношений 12:42
Критики назвали худшие фильмы и телешоу 2020 года 12:39
МИД РФ подвел итоги работы с западными партнерами за год 12:36
В Кремле заявили о преждевременности оценки закона об иноагентах 12:31
Белорусские полярники завершили доставку грузов на антарктическую станцию 12:25
Синоптики рассказали о погоде в Москве в новогоднюю ночь 12:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
29 декабря 2020 г.

Закон Московской области от 28 декабря 2020 года № 305/2020-ОЗ "О внесении изменения в Закон Московской области "О потребительской корзине в Московской области"

Дата подписания 28 декабря 2020 г.
Опубликован 29 декабря 2020 г.

Документ является поправкой к

Закон Московской области от 11 апреля 2013 года №28/2013-ОЗ "О потребительской корзине в Московской области"

Принят постановлением Московской областной Думы от 16 декабря 2020 года № 8 / 134-П

Статья 1

Внести в Закон Московской области № 28/2013-ОЗ "О потребительской корзине в Московской области" (с изменениями, внесенными Законом Московской области № 25/2018-ОЗ) следующее изменение:

в абзаце втором статьи 4 слова "до 31 декабря 2020 года" заменить словами "до 1 апреля 2021 года".

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией